Mediaset, cambiamenti negli storici Tg: si teme la chiusura di Tg4, Studio Aperto e Sport Mediaset

Mediaset si rinnova. Dopo tanti le redazioni degli storici Tg4, Studio Aperto e Sport Mediaset vedranno un profondo cambiamento che investirà giornalisti, redazioni e programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. La notizia della scomparsa degli storici Tg di casa Mediaset è circolata rapidamente e ha sconvolto i più affezionati telespettatori dei telegiornali. Ma subito arrivano le prime rassicurazioni da Cologno Monzese che spiega meglio di cosa si tratta il cambiamento che investirà le reti e racconta tutte le novità in arrivo.

Tg Mediaset, cambiano i giornalisti.

nuovi volti in arrivo

I Tg Mediaset infatti non spariranno completamente, ma verranno rinnovati con nuove linee di testata, in un’ottica di ottimizzazione dei costi. Il Tg5 dovrebbe restare indenne dalle modifiche, mentre sono previsti rinnovamenti per Tg4, Studio Aperto e Sport Mediaset. L’azienda di Cologno Monzese fa sapere, attraverso le prime dichiarazioni all’Adnkronos, che alla base del rinnovamento ci sono importanti cambiamenti redazionali. In particolare i cambiamenti riguarderanno i volti giornalistici, Mediaset dichiara a tal proposito: “In tre anni sono previsti 45 prepensionamenti incentivati su base volontaria ma negli stessi tre anni sono previste le assunzioni di 15 giovani giornalisti”.

Aria fresca per Mediaset con nuovi volti e nuove testate pronti a rinnovare gli studi di Cologno Monzese che in questi mesi ha dovuto rivedere programmazioni e chiusure anticipate a causa di imprevisti flop. Gli ascolti non hanno premiato le previsioni direzionali e Mediaset corre ai ripari.

News Mediaset cambia nome. Tutte le novità

Un altro cambiamento di stile riguarderà la testata di News Mediaset, che cambierà nome in TgCom e che, secondo TvBlog, condividerà lo spazio con le testate storiche di Studio Aperto, Tg4 e Sport Mediaset.

Lo studio 15 di Cologno Monzese dovrebbe quindi ospitare tutte e tre le testate.

In questo modo si avrà un’ ottimizzazione ed un notevole risparmio di cronisti inviati. Questi ultimi sranno presenti in numero inferiore e concentrati solo su quelle che saranno le due testate principali Tg5 e Tgcom.