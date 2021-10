Barbara D’Urso lascia Mediaset? Pronta l’offerta di una rete concorrente: l’indiscrezione sulla conduttrice

TV e Spettacolo

Barbara D’Urso è di nuovo al centro di rumor e indiscrezioni sul suo futuro: il ridimensionamento interno a Mediaset avrebbe lasciato delusa la conduttrice, che potrebbe così cedere alle insistenti lusinghe di una rete concorrente a quella di Cologno Monzese, della quale non sembra più essere indiscussa regina. A poco è servito il cambio di rotta per Pomeriggio Cinque, programma sul quale ora ci si interroga: cosa accadrà nel prossimo futuro?

Barbara D’Urso corteggiata da Sky: la conduttrice lascia Mediaset?

L’indiscrezione questa volta la lancia Novella 2000, che fa emergere un corteggiamento serrato per Barbara D’Urso. Non da parte di un nuovo spasimante, ma di una rete concorrente a Mediaset: sembra infatti che a Sky siano intenzionati a fare di tutto per strappare la conduttrice ex Regina della Domenica al suo regno. La fonte riporta che tutto sarebbe iniziato per gioco, ma che ora le cose si starebbero facendo davvero concrete: vengono citate fonti interne alla pay per view, pronta a offrire un programma a Barbara D’Urso, decisamente ridimensionata da quest’autunno.

Pochi mesi fa infatti la conduttrice si è vista sfilare tra le mani una buona fetta del suo spazio televisivo: è rimasta al timone di un rinnovato Pomeriggio Cinque, ma è stato raddoppiato Verissimo, inserito Scene da un matrimonio di Anna Tatangelo e la domenica sera è passata nelle mani di Enrico Papi e Scherzi a parte. Proprio quest’ultimo potrebbe essere l’esempio giusto per capire quale sarà il destino della D’Urso.

Barbara D’Urso a Sky: cosa potrebbe succedere a Pomeriggio Cinque

Se Barbara D’Urso dovesse cedere alle lusinghe di Sky, forse in cerca di nuovi spazi dopo il ridimensionamento voluto da Pier Silvio Berlusconi, quale sarebbe il destino di Pomeriggio 5?

Enrico Papi dimostra che una co-abitazione è possibile: dopo essere tornato in Mediaset, il conduttore ha infatti mantenuto legami e rapporti lavorativi con TV8, canale in chiaro di Sky. Allo stesso modo, riferisce Novella 2000, la D’Urso potrebbe anche non essere costretta a lasciare Pomeriggio Cinque, programma che ha subito un drastico cambio di rotta nelle ultime settimane. La svolta nei contenuti non avrebbe pagato, costringendo così Berlusconi e Mediaset a dare di nuovo molto spazio al Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini nel contenitore pomeridiano.

Un ritorno al passato, con sguardo al futuro.