Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a pranzo insieme: le fotografie della coppia con Nathan Falco

Gossip

Elisabetta Gregoraci si sta preparando a festeggiare il Natale e per lei è già arrivato il momento di sedersi a tavola con i parenti. Pochi giorni fa, la showgirl ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono in compagnia dei suoi cari. Fra questi non ci sono solo i familiari più stretti e il figlio, ma anche lo storico ex Flavio Briatore, che posa felice al suo fianco negli scatti pubblicati su Instagram.

Elisabetta Gregoraci e la festa di Natale con Flavio Briatore

Per Elisabetta Gregoraci il Natale in famiglia sembra essere davvero molto importante. Come in molti ricorderanno, lo scorso anno la showgirl aveva deciso di lasciare il Grande Fratello Vip proprio prima delle festività per raggiungere il figlio e i suoi cari e vivere con loro il periodo natalizio.

Quest’anno, per lei il momento di festeggiare è già arrivato e pochi giorni fa sul suo profilo Instagram ha voluto condividere alcuni scatti di un pranzo trascorso in compagnia della sua famiglia. Elisabetta ha pubblicato una carrellata di immagini che la ritraggono in compagnia della sua famiglia, commentandole proprio con la parola “Family”. Negli scatti, la showgirl posa abbracciata alla sorella Marzia, al padre Mario, ai nipotini e non solo.

Fra le fotografie infatti appaiono anche quelle che la ritraggono in compagnia del figlio Nathan e dell’ex marito Flavio Briatore. Padre e figlio siedono fianco a fianco, mentre Elisabetta si sporge sul figlio abbracciandolo. Un’immagine molto simile è poi stata pubblicata anche dallo stesso Briatore, che ha a invece commentato: “Domenica in famiglia con Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco”.

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco

Fonte: Instagram

Elisabetta Gregoraci e la speciale dedica al figlio Nathan Falco

Poco dopo aver condiviso la prima carrellata di immagini scattate in compagnia della sua famiglia, Elisabetta Gregoraci ha voluto pubblicare un secondo post.

Questa volta però la showgirl ha scelto di commentare con una speciale dedica per il figlio. “Il mio tutto” ha infatti scritto a fianco della fotografia che la ritrae abbracciata al bambino che ha oggi 11 anni.

Stando a quanto riportato da Fanpage.it, dopo questo fine settimana in famiglia, Nathan sarebbe volato in Kenya insieme a Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci invece avrebbe lasciato l’Italia per dirigersi a Monaco, dove l’aspetterebbero gli ultimi impegni di lavoro prima della fine del 2021.