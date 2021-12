The Voice Senior: tornano D’Alessio, Clementino, Bertè e Berti alla corte di Antonella Clerici

Programmi TV

The voice senior torna in onda questa sera, per la felicità del pubblico affezionato anche alla new entry, Orietta Berti. Cosa si vedrà in onda sulla Rai.

Nel quinto appuntamento con The Voice Senior non intendono fermarsi le audizioni al buio del programma che vanno a caccia dei profili perfetti da aggiungere nelle squadra dei quattro agguerriti coach. La trasmissione condotta dall’amata Antonella Clerici cambia giorno di programmazione per lasciare libera la prima serata della vigilia di Natale e va in onda eccezionalmente per questa volta il giovedì. L’appuntamento è infatti fissato per il 23 dicembre 2021 quando a partire dalle ore 21:30 continueranno le famose Blind Auditions, con le splendide voci over 60 intente a prendersi gli ultimi posti rimasti vuoti nei roaster dei quattro coach Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Orietta Berti.

Tutta quello che c’è da sapere sul nuovo appuntamento con Antonella Clerici e tutta la sua squadra.

The Voice Senior: le Blind Auditions non si fermano

Appuntamento eccezionale quello di The Voice Senior che va in onda giovedì 23 dicembre 2021. Cambia i giorno di programmazione del particolare ed apprezzato talent show di Rai1 ma non cambiano le vecchie e consolidate abitudini che mostreranno al pubblico l’appassionante fase delle Blind Auditions. Continuano dunque le audizioni al buio per i concorrenti over 60 con le voci più belle d’Italia, sempre al cospetto delle quattro sedie girate di spalle dei coach più voluti del nostro Paese.

Antonella Clerici condurrà il pubblico in una nuova puntata dello show ricca di tanta musica ed infinite emozioni, con l’ambito posto in squadra da conquistare ma anche un racconto molto umano da ascoltare.

The Voice Senior, il bilancio della quarta puntata: i cantanti scelti dai coach

La quarta puntata di stagione è riuscita ad imporsi come il programma più visto della prima serata televisiva, facendo segnare un dato share del 18,68 % che collocata il programma nel gradino più alto degli ascolti.

Un’altra battaglia vinta per The Voice Senior che con la sua fase delle Blind Auditions riesce a mettersi nuovamente alle spalle Alfonso Signorini e tutti i suoi Vipponi.

Merito del giusto mix della trasmissione che sta fondendo puntata dopo puntata una sana e sportiva gara canora con le emozioni dei racconti delle storie di ogni singolo concorrente.

Anche nel corso della quarta puntata il pubblico si è quindi fatto conquistare dalla ricerca dei talenti dei coach, che hanno messo a segno dei colpi importanti per ambire alla vittoria finale. Nella fattispecie Orietta Berti si è aggiudicata Silvio Aloisio e Giacomo Sebastiani, Loredana Berté ha fatto spazio in squadra per la sola Gina De Boer, mentre Gigi D’Alessio ha messo a segno colpi importanti con Barbara Errico, Laura Landi, Adriano Gradi e Paola Pompei.

Ultimo ma non meno importante Clementino che ha aggiunto al suo team Arthur Miles, Matteo Schiavone, Angelo Di Maggio e Fabrizio Fierro.