Un Natale senza tempo: la trama ed il cast del film in onda su Rai2 giovedì 23 dicembre

La proposta di Rai2 per la prima serata di giovedì 23 dicembre 2021 è un film romanico al sapor natalizio che gioca con i viaggi nel tempo dei suoi protagonisti e con i loro sentimenti. Nel film Un natale senza tempo, in onda sul canale pubblico a partire dalle ore 21:20 circa, Megan è una donna che lavora come guida turistica in una villa storica dove il suo ex inquilino, l’inventore Charles Whitley, viveva nascondendo un grande segreto: quello di riuscire a viaggiare nel tempo. La trama completa, il cast e le curiosità del film in arrivo su Rai2 a partire dalle ore 21:20.

Un Natale senza tempo: il cast della pellicola romantica

Il film di genere romantico è stato realizzato nel 2020 e diretto dal regista Ron Oliver. Scritto dallo stesso regista in collaborazione con Duane Poole e Ron Oliver, è basato sul romanzo omonimo scritto da Alexis Stanton.

Il cast di attori vede la partecipazione di Erin Cahill nel ruolo della protagonista Megan che si innamora dell’altro protagonista interpretato da Ryan Paevey e dal nome di Charles Whitley. Completano l’insieme di interpreti dei ruoli principali anche Brandi Alexander nel ruolo di Amber, Zahf Paroo in quello di Dan, ed ancora Nelson Wong nei panni di Kenny Kwon e Michael St.

John Smith in quelli di Greg.

Un Natale senza tempo: la trama del film

Megan lavora come guida turistica in una villa storica dove può coltivare il suo grande amore per il passato.

Il proprietario dello stabile era Charles Whitley, un inventore e uomo d’affari vissuto agli inizi del novecento, che inspiegabilmente divento ricco facendo perdere le sue tracce.

Megan si troverà a che fare proprio con Charles poiché arriverà a scoprire che l’uomo aveva acquistato un antico orologio natalizio che gli permette di viaggiare avanti ed indietro nel tempo. I due si conosceranno meglio tra viaggi spazio temporali che li porteranno a vivere un amore alquanto speciale.