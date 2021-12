All Together Now – Kids: a Natale Michelle Hunziker tiene compagnia al pubblico di Canale 5

Programmi TV

Su Canale 5 la sera di Natale si passa in compagnia di Michelle Hunziker e della versione per bambini della riuscita All Together Now. L'apputamento va in onda in prima serata a partire dalle ore 21:20 e mostrerà l'appassionante gara tra giovani talenti.

In occasione della prima serata di Natale la gara canora condotta da Michelle Hunziker cambia interpreti e porta sul palco 15 bambini, tutti tra i 6 e i 12 anni, che si sfideranno di fronte alla storica giuria del programma composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo. Lo speciale evento della trasmissione All Together Now – Kids va in onda a su Canale5 a partire dalle ore 21:30 circa per tenere compagnia a tutta la famiglia con una serata gioiosa accompagnata dalle splendide voci dei giovani interpreti. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica che potranno ascoltare i grandi successi della musica italiana ed internazionale interpretati dai giovani talenti scelti per sfidarsi.

All Together Now – Kids: la serata speciale della sera di Natale

La prima serata del 25 dicembre 2021 su Canale5 è da passare in compagnia dei giovani talenti musicali di All Together Now – Kids. La trasmissione dopo aver portato a termine la versione classica del suo format, chiusasi con la vittoria di Giacomo Voli, torna con un appuntamento imperdibile insieme a 15 bambini che metteranno in scena una interessante gara sulle note dei più grandi successi italiani ed internazionali della musica.

A fare da padrona di casa sarà ovviamente Michelle Hunziker con l’aiuto della sua amata giuria che commenterà e valuterà le varie performance dei giovani concorrenti in gara. Ad aiutare J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo, che si esibiranno sulle note dei più grandi successi natalizi, ci sarà ovviamente il solito ed iconico Muro Umano composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo e dei social.

All Together Now – Kids: i 15 bambini che si esibiranno durante la serata

La speciale gara di Natale andrà in onda in un unico appuntamento che viene trasmesso sabato 25 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa su Canale5.

A dare vita alla particola gare saranno 15 giovani promesse del canto italiano, dei quali vi riportiamo i nomi nelle prossime righe:

Samuele Paolo Abbondante (9 anni,); Samuele Baglivo (8 anni); Massimo Cerni (11 anni); Victoria Cosentino (9 anni); Emanuela Daidone (8 anni ); Zac Efren Bunnao Domingo (12 anni); Carlo Antonio Fortino (6 anni); Luna Massari (7 anni, di Ragusa); Margherita Mirra (9 anni); Teresa Morici (9 anni); Justin Pellecchia (11 anni); Anna Stelli (12 anni); Gabriele Tonti (7 anni di Sabaudia); Marta Viola (12 anni); Sveva Zalli (10 anni).