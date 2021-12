Concerto di Natale: la vigilia su Canale 5 con Federica Panicucci. Tutti gli ospiti

Programmi TV

Su Canale 5 non esiste vigilia di Natale da passare senza il consueto concerto che sancisce con gioia l’arrivo della festività più amata dai bambini. Anche venerdì 24 dicembre 2021 la rete Mediaset mantiene la tradizione e manda in onda la 29esima edizione del Concerto di Natale. L’evento speciale si è tenuto all’Auditorium Conciliazione con la conduzione dell’amata Federica Panicucci a lanciare sul palco la presenza di graditi ospiti provenienti dal nostro panorama musicale ed anche da quello internazionale. Un evento imperdibile che va in onda questa serata in prima serata e come ogni anno è legato ad un fine benefico, promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.

Concerto di Natale: l’appuntamento storico della vigilia di Canale5

Come da tradizione torna su Canale5 l’appuntamento tradizionale che fa compagnia a tante famiglie italiane durante la vigilia di Natale. Oggi venerdì 24 dicembre 2021 va infatti in onda il Concerto di Natale condotto da Federica Panicucci, la vera e proprio padrona di casa di Canale5 durante il periodo natalizio.

Dal palco dell’Auditorium Conciliazione in Roma si tiene la serata evento con la regia di Roberto Cenci volta a dare un sostegno benefico alle attività di Missioni Don Bosco e della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentesci.

Per riuscire nel nobile intento ci saranno tanti volti noti della musica italiana ed internazionale che arriveranno sul palco in prima serata a partire dalle ore 21:30 circa.

Concerto di Natale: gli ospiti della serata

Per portare al meglio nelle case degli italiani il clima natalizio della serata ci saranno numerosi ospiti italiani ed internazionali che intoneranno i più classici dei canti natalizi.

Faranno parte della serata evento il cantante Enrico Ruggeri, la cantante Francesca Michielin, l’energica Rita Pavone, il vincitore del Festival di Sanremo e grande interprete di musical Giò Di Tonno. Ed ancora ci sarà la presenza di Andrea Griminelli, quella di Arianna, poi la voce di Bugo ed anche quella di Federico Rossi.

Spazio anche gli ospiti internazionali come Ana Mena, che vedremo presto al prossimo Festival di Sanremo, i 2Cellos, apprezzato duo di violoncellisti provenienti da Slovenia e Croazia, Ian Anderson dalla Gran Bretagna, l’iconico e prorompente Shaggy ed ancora la cantante Anggun provenitene dalla Francia come Jimmy Sax e per ultimo anche il Virginia Union Gospel Choir con David Bratton dagli Usa.