Cosa vedere a Natale in televisione: tutta la programmazione Mediaset tra film e cartoni

Il palinsesto delle reti televisive a ridosso delle festività natalizie cambia completamente la normale programmazione dei canali per offrire alle famiglie italiane un’offerta degna del periodo più amato dell’anno. La programmazione di Mediaset non è da meno e si sveste dei soliti abiti per indossarne altri di più consoni al Natale, facendo così largo alla ricca offerta di film e programmi a tema natalizio da far gustare a tutta la famiglia. Dai cartoni animati, ai film passando per il consueto Concerto di Natale, ecco tutto quello che c’è da vedere nelle tre maggiori reti Mediaset nel weekend di sabato 25 e domenica 26 dicembre 2021.

Cosa vede su Canale5, Rete 4 e Italia1 a Natale e Santo Stefano

Un’offerta veramente ricca e variegata quella che i canali Mediaset hanno pensato per il loro folto pubblico durante il weekend più atteso dell’anno. I telespettatori delle reti sono infatti abituati da svariati anni a vivere l’atmosfera natalizia anche e soprattutto in televisione, grazie alla programmazione che si fa pregna di contenuti a tema natalizio.

E ce n’è veramente per tutti i gusti tra i grandi classici dell’animazione per famiglie, da La Gabbianella e il Gatto al Polar Express, passando per gli iconici film e fino al consueto Concerto di Natale o la proposta del film Via col vento.

Ecco tutta l’offerta delle tre reti per sabato 25 e domenica 26 dicembre 2021.

La programmazione di Canale5

Sabato 25 dicembre: 10.55 Le Storie di Melaverde Natalizie; 12.00 Santa Messa di Natale; 13.50 Concerto di Natale; 16.55 Una Tata Magica; All Together Now Kids.

Domenica 26 dicembre: 15.10 Natale a Bramble House; 16.55 Tutto per una Canzone 1^ TV; 21.50 Un Natale a 5 Stelle; 23.45 Michael Bublè: Live at the BBC.

La programmazione di Italia1

Sabato 25 dicembre: 7.45 Totò Sapore e la Magica Storia della Pizza; 9.05 La Gabbianella e il Gatto; 10.40 Balto 2 – Il Mistero del Lupo; 14.35 Jack Frost; 16.30 Polar Express; 19.30 Elf; 21.20 La Banda dei Babbi Natale; 00.35 Krampus – Natale non è sempre Natale; 2.45 Desideria e l’Anello del Drago.



Domenica 26 dicembre: 7.40 Rock Dog 1^ TV; 9.00 Beethoven – L’Avventura di Natale; 10.45 Balto – Sulle Ali dell’Avventura; 16.35 Dennis e la Minaccia di Natale; 00.25 Emozioni di Sport 2021.

La programmazione di Rete4

Sabato 25 dicembre: 6.50 Finalmente Natale; 8.55 Il mio Amico Babbo Natale; 13.30 La Sacra famiglia; 16.45 Pinocchio; 20.30 Via col Vento.



Domenica 26 dicembre: 6.35 Gli Ultimi Giorni di Gesù; 7.35 Nativity; 12.30 Poirot: Il Natale di Poirot.