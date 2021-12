L’amica geniale 3 arriva presto su Rai1: quando verrà trasmessa la nuova stagione della serie tv

Serie TV - Fiction

Un gradito ritorno sta per coinvolgere il pubblico di Rai1. L'amica geniale 3 verrà presto svelata ai suoi tanti fan che attendono da tempo lo sviluppo della storia complicata di Elena e Lila. Tutto quello che c'è da sapere e da quando verrà trasmessa in onda.

La terza stagione de L’amica geniale si avvicina sempre di più e dopo che la scorsa estate ne era stato annunciato l’atteso ritorno, sembra che manchi veramente poco tempo per potersi godere le nuove puntate. I telespettatori affezionati alla trasposizione televisiva dei lavori dell’acclamata scrittrice Elena Ferrante dovranno pazientare ancora poco tempo. Il 2022 sarà infatti l’anno del ritorno sul piccolo schermo con la Rai che avrebbe già deciso le date per la programmazione della terza stagione. Tutto quello che c’è da sapere sul ritorno su Rai1 de L’amica geniale.

L’amica geniale 3: quando arriverà su Rai1

L’amica geniale è pronta per fare il suo atteso ritorno su Rai1 e mette nel mirino una data in particolare.

Sembra infatti che la messa in onda della terza ed attesissima stagione sia stata decisa dai vertici della televisione pubblica, quando torneranno a fare compagnia al pubblico le vicende di Elena e Lila. Le protagonista della storia si muoveranno intorno alle trame raccontate nel libro di Elena Ferrante dal titolo Storia di chi fugge e di chi resta, e ci mostreranno le loro nuove vicende in 8 nuovi episodi.

La data scelta per la messa in onda della serie tv è quella di martedì 8 febbraio 2022, ovviamente in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa.

Gli appuntamenti con la terza stagione saranno quindi ben 4 e si protrarranno per tutti i martedì restanti del mese fino al 1 marzo 2022.

L’amica geniale 3: la trama

Come detto pocanzi la terza stagione della serie tv apprezzata anche all’estero, sarà tratta dal libro Storia di chi fugge e di chi resta ed è possibile capire intorno a cosa ruoteranno le vicende delle due protagoniste della storia Elena e Lila.

Le due ragazze saranno ormai cresciute e diventate delle donne degli anni ’70 ovviamente molto diverse tra loro.

Se lena è da considerarsi una donna di successo grazie alla riuscita del primo romanzo, lo stesso non si può dire per Lila che invece la si trova ad affrontare una vita più dura e dopo aver troncato la storia con il padre di suo figlio si trova ad essere da sola a dover affrontare tutte le difficoltà della vita.