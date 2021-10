L’amica geniale presto su Rai1: quando sarà trasmessa la terza stagione della seguitissima serie

Serie TV - Fiction

Su Rai1 sta per tornare l'attesa nuova stagione de L'amica geniale. Ecco tutto quello che sappiamo sulla terza parte della fortunata serie basata sui romanzi di Elena Ferrante.

Un atteso ritorno si sta per materializzare in casa Rai e farà di certo felici i tanti fan che seguono le vicende di questa sorprendente serie televisiva. La terza stagione de L’amica geniale arriverà con l’inizio dell’anno nuovo dopo che il 22 giugno scorso ne è stata annunciata la realizzazione. I telespettatori affezionati all’adattamento televisivo dei lavori dell’acclamata Elena Ferrante dovranno pazientare ancora un po’ ma stando alle indiscrezioni che circolano in rete il tempo da aspettare è sempre meno. Tutte le voci su la L’amica geniale 3.

L’amica geniale 3: quello che sappiamo sulla nuova stagione

L’amica geniale è sempre più vicina al ritorno in televisione con la sua terza attesissima stagione.

L’amatissima serie tv che aveva concluso la seconda stagione nel 2020 presto svelerà la sua terza parte ai tanti fan. La Rai infatti non ha nessuna intenzione di mollare uno dei prodotti di punta dei suoi palinsesti ed è pronta ad ospitare il seguito delle vicende viste nelle prime due stagioni.

Quello che sappiamo con certezza sulla terza stagione è che è basata sul terzo romanzo della saga dal titolo Storia di chi fugge e di chi resta, e che sarà composta da otto episodi che andranno in onda in 4 prime serate evento.

Stando poi a quello che si apprende sul web, la serie tv italo-statunitense creata da Saverio Costanzo potrebbe tornare su Rai1 all’alba del 2022 nella settimana successiva alla kermesse del Festival di Sanremo che andrà in onda nella prima settimana di febbraio.

L’amica geniale 3: la trama della nuova stagione

La terza stagione sarà tratta dal libro di Elena Ferrante dal titolo Storia di chi fugge e di chi resta ed è possibile ipotizzarne uno sviluppo di trama partendo proprio dalle vicende raccontate nel romanzo.

Le protagoniste saranno ancora una volta Elena e Lila che sono ormai diventate delle donne e vivono negli anni ’70.

Elena è ormai diventata una donna di successo grazie al successo del suo primo romanzo che, scritto dopo l’aver frequentato la Normale di Pisa, le ha permesso di lasciare il rione e cambiare vita in favore di un mondo più colto e benestante. Lila invece dovrà affrontare una vita più dura dopo essersi messa alle spalle la storia tumultuosa con il padre di suo figlio ed essersi ritrovata da sola a dover affrontare tutte le difficoltà della vita con una nuova tempra.