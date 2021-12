Mare Fuori 3 si dovrebbe fare: la casa di produzione della serie tv saluta i fan con un messaggio

Serie TV - Fiction

Mercoledì 22 dicembre 2021 su Rai2 si è conclusa Mare Fuori – Seconda stagione. L’apprezzato prodotto che racconta le vicende dei ragazzi detenuti all’Istituto Penitenziario Minorile ha infatti mandato in onda l’undicesimo ed il dodicesimo episodio che hanno mostrato all’attento pubblico del canale il finale di stagione. La serie ha saputo ottenere un consenso del pubblico sempre crescente puntando sull’intreccio delle trame dei vari personaggi via via più complicato e fitto, capitanati dalla direttrice del carcere interpretata dall’attrice Carolina Crescentini. La conclusione ha lasciato il pubblico voglioso già di capire come possano continuare le vicende di Carmine e soci e ci ha pensato proprio la casa produttrice della serie tv a lanciare un auspicio per una terza ed attesissima stagione.

Mare fuori: uno dei prodotti Rai più apprezzati dell’anno

Mare fuori si è rivelato per Rai2 come uno dei prodotti più riusciti di questa annata, capace di bissare se non superare gli ottimi risultati raggiunti con la prima stagione. La seconda stagione della serie tv ha infatti fatto registrare dei dati di ascolto in continuo aumento di puntata in puntata, chiudendo con un interessante 6,1% di share per un totale di 1 milione e 200 mila spettatori.

Dati confortanti questi che hanno confermato la benevolenza di un progetto che ha saputo raccontare tematiche legate tutte dalla detenzione in un carcere dei giovani protagonisti. I loro personaggi hanno infatti mostrato alcune realtà poco note del nostro Paese come le difficili situazioni dei minorenni e delle famiglie che popolano una fetta di popolazione che tutt’oggi rimangono ai margini della società.

La serie ha saputo mostrare il riscatto di personaggi come Carmine oppure O’Chiattill e di tutti gli altri interpreti che si hanno fatto del male ma che lo hanno fatto solo per rispondere alle atrocità di una vita troppe volte dura e spietata.

Alcuni personaggi sono sprofondati si con le loro fragilità ma non è forse questo un modo di mostrerà la nuda e cruda verità?

Mare fuori 3 si farà? La casa di produzione apre alla terza stagione

In virtù di quanto detto sopra si inseriscono i ragionamenti sulla prosecuzione della serie tv, con il pubblico fidelizzato che di certo non vorrà abbandonare i personaggi visti crescere in queste prime due stagioni. A dare una lieta notizia ai tanti fan ci ha pensato proprio la casa produttrice Picomedia che tramite il suo account di Instagram ha lanciato la speranza di vedere la terza attesa stagione.

Nell’ultimo post della casa di produzione si vede infatti l’intero cast della serie tv ritratto in una foto, con una discalia che appare chiarissama sul loro futuro. Il loro Ci vediamo presto sembra infatti la conferma ufficiale della prosecuzione delle storie che si svolgono nell’IPM, in attesa della vera e propria conferma ufficiale della Rai che siao certi non tarderà ad arrivare.