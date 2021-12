Romina Carrisi mostra la foto inedita con la sorella scomparsa Ylenia e si commuove ricordandola: l’immagine

TV e Spettacolo

Proprio in questi giorni ricorre l’anniversario della scomparsa di Ylenia Carrisi, della quale non si hanno più notizie da 22 anni. La figlia di Al Bano e Romina Power manca molto alla sua famiglia e nelle ultime ore, la sorella sorella minore Romina l’ha ricordata con grande affetto, condividendo un’inedita immagine della sua infanzia.

Ylenia Carrisi nel ricordo della sorella Romina: la fotografia

Romina Carrisi è ormai una presenza fissa di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. Nel corso della puntata del 22 dicembre, vi è stato uno speciale momento dedicato all’incontro con le maestre d’asilo dei protagonisti della trasmissione e fra questa non è mancato quello con l’insegnante di Romina.

“Era tenera, oltre che essere una bella bambina” ha commentato dolcemente la maestra ricordandola. “Molto dolce, molto creativa e soprattutto una gran burlona” ha continuato parlando di lei come sempre sorridente e allegra. “Mi portavano a scuola e io piangevo attaccata a Rosaria” ha osservato Romina, ripensando agli anni dell’infanzia.

“C’è una foto molto bella che Romina ha deciso di condividere con noi” ha poi annunciato la Bortone. “Il mio primo giorno di scuola delle elementari” ha precisato la figlia di Al Bano.

“Sono con mia sorella Ylenia, sempre con le braccia intorno ai colli” ha spiegato ridendo. Nello scatto, la si vede fra le braccia della sorella maggiore, che la stringe mentre lei piange disperata. Romina ha poi aggiunto che la sorella maggiore la stava accompagnando alla base americana presso la quale lei frequentava la scuola. “Io piangevo disperata come se mi stessero deportando e invece mi dovevano soltanto lasciare a scuola” ha osservato nostalgica.

Romina Carrisi si emoziona parlando della sorella Ylenia

Vedendola molto emozionata, Serena Bortone ha voluto ringraziare Romina per aver condiviso con loro quella fotografia.

“Possiamo immaginare cosa rappresenti per te” ha osservato la conduttrice. “Ho voluto condividerla con voi anche perché siete un po’ la mia famiglia, ma anche a casa sanno tutti quello che è successo” ha spiegato con la voce tremolante. “Però è così tenera quest’immagine che l’ho voluta condividere in questo momento” ha concluso. “Ylenia aveva 22 anni, perché era nata l’anno in cui sono nata io” ha commentato la Bortone. “Ovunque lei sia, sono sicura che lei ti sta guardando e che ti vuole bene come te ne ha sempre voluto, grazie tesoro” ha aggiunto infine.