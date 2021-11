Romina Power, foto e video di Ylenia Carrisi nel giorno del compleanno: le parole di Romina

Gossip

Il 29 novembre è il giorno del compleanno di Ylenia Carrisi. Romina Power, come spesso accade, ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi vecchie foto per festeggiare con un post Instagram la data di compleanno della figlia, nata nel 1970, avuta insieme al cantante Albano Carrisi. Ylenia scompare misteriosamente nel nulla nel 1993, a New Orleans.

Romina Power: le foto di Ylenia Carrisi per festeggiare il compleanno

“51 anni fa, Dio mi ha donato una bellissima bambina“, ha scritto qualche ora fa sui social Romina Power.

“Eri anche intelligente e amorevole. Le braccia di questa madre non smetteranno mai di desiderarti, questi occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è diventato privo di calore senza di te“, scrive ancora. “Mia Ylenia, non smetterò mai di cercarti“, conclude infine riferendosi alla scomparsa della figlia.

Ylenia Carrisi a La ruota della fortuna

Moltissime foto, anche una di Ylenia a La ruota della fortuna: “Quando partecipavi a questa trasmissione, (la ruota della fortuna) prima di uscire dicevi, ‘speriamo che i miei amici non stiano guardando!’“, scrive su Instagram.

La figlia di Al Bano era impegnata nel ruolo di valletta della prima edizione del game-show La ruota della fortuna, condotto da Mike Bongiorno su Canale 5, nel 1989.

Le foto di Yari Carrisi Power per Ylenia Carrisi

Yari Carrisi Power ha pubblicato anche lui una serie di foto della sorella sui social. Per lui una semplice didascalia, le due Y, iniziali dei loro nomi insieme a un cuore. Mesi fa lui ha rivelato di star lavorando a un programma in ricordo proprio della sorella, ma per ora non si conoscono i dettagli.