Coco: il film d’animazione Pixar va in onda su Rai3 in prima visione assoluta. Trama e trailer

Il film per tutta la famiglia arriva per la prima volta in televisione su Rai3. Scopri tutte le curiosità e la trama completa della pellicola che racconta la storia di Miguel e del passato della sua famiglia.

Durante la prima serata di Natale su Rai3 a fare compagnia a tutta la famiglia ci penserà la bellissima storia di Coco. Il film per grandi e piccini arriva per la prima volta in televisione sugli schermi italiani sabato 25 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa e racconterà la storia del giovane Miguel, grande appassionato di musica. Il bambino sarà protagonista di uno strano viaggio nella Terra dell’Aldilà per scoprire realmente la storia e le origini della sua famiglia che sono legate indissolubilmente con la sua grande passione per musica, in una serie di vicende sorprendenti e molto emozionanti.

Tutto quello che c’è da sapere su Coco, in onda per la prima volta in Italia.

Coco: le curiosità della pellicola d’animazione

Coco è un film per tutta la famiglia uscito nelle sale cinematografiche nel 2017 diretto da Lee Unkrich. La pellicola vanta la collaborazione di successo tra la produzione dei Pixar Animation Studios e la distribuzione di Walt Disney Pictures ed ha colpito tutti con la sua intensa storia, emozionando il pubblico e spiazzando la critica.

Risultato acclamato da entrambi ha quindi riscosso svariati premi e riconoscimenti come due Premi Oscar 2018 come miglior film d’animazione ed anche quello per la miglior canzone, premiando il brano Remember Me.

Tra gli altri riconoscimenti ricordiamo il Golden Globe, il BAFTA ed anche l’Annie Award.

Coco: la trama del film

Miguel è un giovane appassionato di musica e del suo idolo Ernesto de la Cruz. Da sempre idolatra l’uomo come il miglior cantante mai esistito e sogna di ricalcare le sue orme verso il successo nonostante nella sua famiglia gli venga severamente vietato.

Il bambino non riesce a capire il perché di questo divieto e desideroso di mostrare a tutti il suo talento anche durante il Dia de muertos si ritrova catapultato magicamente proprio nella colorata Terra dell’Aldilà, dove potrà essere sentito solo dal suo amico cane di nome Dante.

I due intraprendono così un viaggio in questa magica dimensione e si imbattono proprio nell’idolo del bambino che si svelerà essere collegato alla lunga storia della sua famiglia e gli chiarirà tante cose della loro storia e del passato di sua nonna Coco.

