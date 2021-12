Natale, il distributore automatico che permette di donare alle organizzazioni di beneficenza

Good News

Giving Machine sono dei distributori automatici installati a Denver, e in molte altre città, dove resteranno fino alla fine delle festività natalizie, per fare beneficenza.

Il distributore “Giving Machine” permette a chi lo utilizza di donare oggetti a organizzazioni di beneficenza internazionali. Invece di una lista di merendine, il distributore ha una serie di opzioni: donare una decina di pasti ai rifugi locali dei senzatetto, fornire libri alle scuole, regalare del cibo a famiglie che abitano dall’altra parte del mondo e molto altro ancora.

Il distributore automatico per fare beneficenza

Bonnie H. Cordon è presidentessa generale dell’organizzazione delle Giovani Donne della Chiesa Mormone. Durante varie interviste ha spiegato come sono nati questi particolari distributori.

La prima Giving Machine è stata installata per la prima volta a Denver, in Colorado, dal dicembre 2016 al 1° gennaio 2017. Giving Machine è stato ideato dalla Chiesa Mormone come parte della campagna #LightTheWorld, che incoraggia le persone a donare alle organizzazioni di beneficenza. Altri distributori vengono annualmente installati sia in America che in Asia e in Europa, durante le festività natalizie.

Cordon e gli altri organizzatori hanno detto che il loro obiettivo è unire insieme diverse organizzazioni e persone, in modo da dare un impatto positivo durante le vacanze. Ogni distributore contiene delle cose da donare a enti di beneficenza sia locali che globali.

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ha annunciato che gli enti di beneficenza mondiali, nel 2021, sono: UNICEF, WaterAid, UNHCR, CARE e Church World Service.

Come funziona il distributore automatico di beneficenza

Sul sito della campagna #LightTheWorld e sul sito della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è possibile vedere dove sono installate le Giving Machines e come funzionano. Le persone possono usare i distributori per donare acqua potabile, assistenza sanitaria, vaccini, cibo, un posto in cui dormire.

Si possono spendere dai pochi dollari ai 75 dollari per una capra o 25 dollari per dei polli. Le persone possono pagare solamente con carta e possono arrivare a donare fino a 300 dollari.

“Questi distributori sono un esempio di come grandi cose possono accadere quando tutte le persone fanno del bene. Questo è ciò che vuol dire #LightTheWorld, quando tutti doniamo quello che possiamo, la nostra piccola luce si aggiunge alla grande luce della speranza” ha detto Bonnie H. Cordon. La Chiesa Mormone ha annunciato che, nel 2020, i distributori hanno raccolto circa 650.000 dollari.

L’obiettivo del 2021 è raggiungere 1 milione di dollari in donazioni.