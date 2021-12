Un Natale solidale: una scrittrice decide di regalare i suoi libri per bambini alle famiglie più bisognose

Good News

Samantha Baines è una famosa attrice inglese, conosciuta per i suoi ruoli in The Crown e Call the Midwife. Nel 2019 ha anche debuttato come scrittrice di libri per bambini con Harriet Versus the Galaxy e nel 2021 ha pubblicato The Night the Moon Went Out. Entrambi i libri sono stati molto apprezzati sia per lo stile comico sia per il fatto che le protagoniste indossano un apparecchio acustico durante le loro avventure. Esattamente come la stessa Baines.

Libri in regalo per i bambini bisognosi: l’iniziativa di Samantha Baines

Samantha Baines, come racconta a PA News Agency e riporta Shropshire Star, stava facendo shopping per il Black Friday quando si è resa conto di non avere bisogno di quelle cose.

Anzi, ha riflettuto sul fatto che a Natale sicuramente qualche bambino si sarebbe svegliato senza regali. Baines ha dichiarato: “Alcune famiglie sono davvero in difficoltà e non vorrei mai che un bambino si svegliasse la mattina di Natale e non avesse nulla da aprire. Ma anche i genitori devono provare molta pressione… Io non sono un genitore, ma i miei libri sono commedie, quindi adoro far ridere i bambini“. Così ha deciso di pubblicare un tweet in cui chiede alle persone di comunicarle il proprio indirizzo in modo che possa inviare loro una copia di uno dei suoi libri da far trovare ai bambini il giorno di Natale.

If you are struggling this Christmas & aren’t sure if you can buy your child a gift, DM me your address and I’ll send you a signed copy of my book (already wrapped) so they have something to open on #Xmas day 😁🎄#authors up for doing the same comment below #bookpresent #plsRT pic.twitter.com/f3xmvD1SNm — Samantha Baines👑 (@samanthabaines) November 26, 2021

Il successo del tweet di Natale: libri in regalo per i bisognosi

In pochissimo tempo Baines riceve 25 messaggi da genitori desiderosi di avere una copia gratuita di uno dei suoi libri, The Night The Moon Went Out e Harriet Versus The Galaxy. “Ho solo pensato di inviare un tweet e vedere se qualcuno ne avesse bisogno” ha spiegato Baines definendo la reazione online “sorprendente“.

Ha detto: “Molte persone mi hanno contattata e hanno detto: ‘Posso pagare quattro copie del tuo libro per donarle?

‘”. La Big Green Bookshop, infatti, gestisce tutto l’anno uno schema grazie al quale chiunque può donare il costo di un libro che poi sarà regalato a qualcun altro.

Samantha Baines vive nel Kent, ma la sua iniziativa si è diffusa velocemente anche oltreoceano. Ha ispirato vari autori, come la scrittrice americana Tracey Edingfield che ha deciso di portare avanti il medesimo progetto per le famiglie degli Stati Uniti. Anche dall’Australia arrivano richieste per poter allargare l’iniziativa in altri Stati.