Million Day Estrazione 26 dicembre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Domenica 26 dicembre 2021 un altro appuntamento del Million Day si tiene a partire dalle ore 19:00. Scopri se hai vinto uno dei tanti premi messi in palio dal concorso odierno del gioco.

Il gioco del Million Day continua a fare compagnia agli appassionati giorcati durante le feste del 2021. Anche domenica 26 dicembre 2021 nel giorno di Santo Stefano si tiene il sorteggio della nuova cinquina, con la speranza di regalarea dare ai suoi tanti giocatori qualche interessante regalo da aggiungere a quelli già scartati sotto l’albero. La nuova estrazione del Million Day continua infatti a mettere in palio svariati premi anche nel giorno della festa più amata dell’anno, tornando a mettere in palio il succulento primo premio dal valore di 1 milione di euro. L’appuntamento arriva come sempre puntuale a partire dalle ore 19:00.

Scopri la cinquina vincente di giornata a partire da qualche minuto dopo.

Million Day: come riscuotere le vincite dopo aver giocato in ricevitoria

Con la speranza che il periodo natalizio possa dare tante soddisfazioni ai giocatori che affrontano le estrazioni del Million Day, riportiamo di come a seconda dell’importo vinto e dalla sua ingenza ci siano differenti modi di riscuotere le vincite messe a segno, vediamo nello specifico come:

Fino a 543,48 euro: si potrà ritirare il premio in qualsiasi ricevitoria;

si potrà ritirare il premio in qualsiasi ricevitoria; Fino a 2.173,00 euro: sarà possibile ritirare il premio presso la ricevitoria che ha emesso la giocata, con lo scontrino vincente al ricevitore che controlla che sia tutto regolare.

Inoltre, per le vincite comprese tra 543,48 € – 2.173,00 €, è possibile prenotare la vincita, tramite accredito bancario, presso la ricevitoria dove è stata fatta la giocata. In questo caso, se hai effettuato le tue giocate presso le cosiddette “ricevitorie speciali” – quelle in stazioni ferroviarie, autogrill, etc. – si potrà riscuotere anche in qualsiasi altra ricevitoria sul territorio nazionale. A tal proposito è bene chiarire come in questo specifico caso sullo scontrino comparirà la dicitura “Vincite pagabili in ogni ricevitoria”.

Fino a 10.500,00 euro: si potrà prenotare il ritiro del premio in qualsiasi ricevitoria, presentandosi con lo scontrino vincente. Una volta forniti i tuoi dati potrai scegliere se riscuotere il premio tramite conto corrente bancario, conto corrente postale o attraverso un qualunque sportello di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.;

si potrà prenotare il ritiro del premio in qualsiasi ricevitoria, presentandosi con lo scontrino vincente. Una volta forniti i tuoi dati potrai scegliere se riscuotere il premio tramite o attraverso un qualunque sportello di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.; Oltre 10.500,00 euro: presenta lo scontrino vincente presso uno sportello dellaBanca Intesa Sanpaolo S.p.A. o all’Ufficio al Pubblico in Via del Campo Boario 56/d 00154 – Roma. Porta con te un documento d’identità in corso di validità, il Codice Fiscale, compila la richiesta di pagamento indicando i tuoi dati e la forma di pagamento preferita: bonifico su conto corrente bancario o postale, assegno di traenza presso qualsiasi sportello della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.. Ritira la fotocopia dello scontrino e la copia del modulo di richiesta. Se hai scelto di ritirare il premio in banca, presenta dopo due settimane, insieme al tuo documento d’identità in corso di validità, la copia della richiesta di pagamento e la fotocopia dello scontrino vincente presso lo sportello della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. dove hai prenotato la vincita.

Gioca al Million Day in maniera responsabile

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone, The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.