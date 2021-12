Alex Belli, dedica di Natale a Soleil Sorge: parole inequivocabili, la reazione di Delia Duran

Gossip

Alex Belli ha dedicato i versi -riscritti- di una canzone a Soleil Sorge: il loro significato è chiaro, mentre non lo è la reazione di Delia Duran all'accaduto.

Continua l’enigma intorno al triangolo Sorge-Belli-Duran. Anche se l’attore sembra aver abbandonato l’influencer Soleil Sorge ai suoi dubbi, per tornare dalla compagna Delia Duran, ogni tanto qualche segnale contrastante fa dubitare che la fiamma che si era accesa nella Casa si sia effettivamente spenta.

Alex Belli e Soleil Sorge: flirt dimenticato o fiamma accesa?

L’ultimo atto della commedia pare essere una dedica musicale, che Belli avrebbe fatto a Soleil Sorge e che Delia Duran -ovviamente- non avrebbe affatto gradito. È passata alla storia, in effetti, la lavata di capo che Delia Duran ha fatto al compagno, una volta entrata nella Casa, dopo aver visto in televisione alcuni scambi tra lui e la Sorge.

Alex Belli quindi è uscito dal reality del GF Vip pronto a riconquistare il cuore di una Delia Duran emotivamente distrutta, che aveva visto il suo compagno flirtare in modo affatto sottile con la compagna di reality Soleil Sorge, nei confronti della quale aveva speso parole e gesti di passione.

Come sta Delia dopo che Alex ha urlato Soleil in casa? ⚰️ #gfvip pic.twitter.com/d4RwmaXRZy — solesupporter (@solesupporter) December 24, 2021

Alex Belli, la canzone: Soleil come Esmeralda

Ora che la coppia si è riunita nelle quattro mura di casa sembra che sia tornato il sereno, ma Belli, che a quanto pare ama tenere il prossimo sulle spine, ogni tanto manda messaggi contrastanti.

In occasione del Natale ha infatti voluto dedicare una canzone-lettera di Natale ai compagni di reality, ed un pensiero in particolare è andato a Soleil.

Su Instagram Belli ha infatti cantato una versione particolare di Esmeralda, canzone per la quale sarebbe già noto all’interno del reality, il cui testo, verso la fine, diceva: “C’è qualcuno che le scaglierà la nomination, sia cancellato dalla faccia della terra! Volesse la Ricciarelli, la vita passerei con le mie dita tra i capelli di Soleil”.

Non vi sono fonti che riportino come abbia reagito Delia Duran a quest’ultimo verso: dato che la canzone è stata cantata in casa Belli-Duran, forse lei era presente ed ascoltava, e magari è stata diplomaticamente al gioco.