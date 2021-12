Cenerentola: trama, cast e trailer del film in onda su Rai1 lunedì 27 dicembre 2021

TV e Spettacolo

Ritorna in televisione il rifacimento di un grande classico d'animazione della Disney. Va in onda in prima serata su Rai1 il film in live action dal titolo di Cenerentola. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola.

La magia delle fiabe continua a fare compagnia al pubblico di Rai1, che dopo la messa in onda di Maleficent – Signora del male potrà godersi un altro amato live action made in Disney. Lunedì 27 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa va infatti in onda Cenerentola, rifacimento del grande classico d’animazione del 1950. Dopo la morte della madre ed il secondo matrimonio di suo padre, la protagonista Cenerentola si ritrova ad accogliere in casa sua la matrigna e le sue figlie Anastasia e Genoveffa. Non tutto però fila liscio dopo che la morte improvvisa dell’uomo la fa restare da sola con le tre malefiche donne anche se un incontro inaspettato le cambierà in meglio la vita.

Scopri la trama completa, il cast e le curiosità del film in onda in prima serata su Rai1.

Cenerentola: le curiosità ed il cast del live action

Cenerentola (noto in lingua originale con il titolo di Cinderella) è un film fantasy romantico del 2015 diretto da Kenneth Branagh e rifacimento in live action della celebre pellicola d’animazione del 1950.

Il ruolo della protagonista del film spetta a Lily James, mentre Richard Madden è il principe Kit. Alla splendida Cate Blanchett spetta il ruolo della perfida matrigna Lady Tremaine mentre Helena Bonham Carter interpreta la celebre fata madrina e con loro completano il cast gli altri attori Stellan Skarsgård, Derek Jacobi, Nonso Anozie, Hayley Atwel e Ben Chaplin.

Cenerentola: la trama del film

Ella è l’unica figlia di un mercante di tessuto che persa la mamma a causa di una malattia, decide anni dopo di sposare la vedova di un vecchio amico di nome Lady Tremaine. La donna porta in dote le due figlie Anastasia e Genoveffa, ed inizialmente si mostra gentile ed amorevole ma la morte improvvisa dell’uomo ne fa uscire tutta la perfidia.

La donna si appropria infatti della casa del marito e riduce Ella a vivere in soffitta perché sin da subito invidiosa della sua giovane bellezza oltre che della sua enorme dolcezza.

La ragazza verrà così iniziata a trattare come una schiava alla mercé delle tre donne, che la inizieranno a chiamare Cenerentola. La sua vita cambierà con l’incontro di Kit che non sa di come sia il principe del regno nel cui abita e pur di rivederla indice un ballo per ritrovarla dopo il primo fugace incontro che ha stregato entrambi.