Concorso Ministero degli Esteri, 10 posti a tempo indeterminato: qual è il profilo ricercato e come presentare domanda

Bandi

Bando di concorso indetto dal Ministero degli affari esteri per 10 assunzioni a tempo indeterminato: ecco quali sono i requisiti, le modalità per candidarsi e le materie d'esame da studiare.

Nuovo bando di concorso per 10 posti a tempo indeterminato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10/12/2021. Il profilo professionale ricercato è quello di Funzionario archivista di Stato/di biblioteca.

Concorso Ministero degli Esteri: i requisiti

Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

essere in possesso di laurea o laurea magistrale nell’area umanistico-sociale conseguita ai sensi del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 oppure laurea o laurea specialistica nell’area umanistico-sociale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ed equiparata alle predette lauree, oppure diploma di laurea nell’area umanistico-sociale di cui agli ordinamenti previgenti equiparato alle predette lauree;

idoneità fisica;

godimento ed esercizio dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pressa una pubblica amministrazione, non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale.

Concorso per Funzionario archivista: come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line presente sul portale dedicato del Ministero. Il termine ultimo per presentare domanda è il 24/01/2022.

Concorso: i dettagli e le materie delle prove d’esame

In base al numero di candidati, l’Amministrazione può riservarsi la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in 60 quesiti a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:

storia delle relazioni internazionali a partire dall’Unità d’Italia;

archivistica e biblioteconomia;

conoscenza e uso della lingua inglese;

quesiti di ragionamento logico.

Le prove d’esame consistono in una prova scritta e una orale volte ad accertare la preparazione culturale, le competenze trasversali tecniche e attitudinali e la maturità del candidato.

La prova scritta consisterà nella risposta a un quesito volto ad accertare la conoscenza dell’archivistica e della biblioteconomia, a un quesito volto ad accertare la conoscenza della storia delle relazioni internazionali a partire dall’Unità d’Italia e, infine, in una sintesi in lingua inglese di un breve testo in lingua inglese senza l’uso del dizionario.

In seguito i candidati sosterranno la prova orale che riguarderà le seguenti materie: