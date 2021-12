Il paradiso delle signore non va in onda: quando torna su Rai1 e cosa va in onda al suo posto

Serie TV - Fiction

L'amata soap del pomeriggio di Rai1 si prende una meritata pausa dopo le fatiche del lungo autunno appena trascorso. Il programma va in soffitta per alcuni giorni per poii ripartire con la sua consueta programmazione nel prossimo anno. Ecco quanto mancherà da Rai1 e cosa andrà in onda fino al suo ritorno.

Il paradiso delle signore si prende una meritata pausa dopo la messa in onda quotidiana senza sosta che andava ormai avanti dallo scorso mese di settembre. La soap che narra le vicende del magazzino più conosciuto d’Italia i prende una settimana di riposo per ricaricare a dovere le batterie e ripartire nel 2022 con la sua consueta programmazione al fianco dei suoi più grandi affezionati. Quindi i personaggi di Vittorio, Tina, Gemma e tutti gli altri smettono di andare in onda a partire da lunedì 27 dicembre 2021 e fino all’anno nuovo mancheranno dagli schermi di Rai1. Ecco quanto durerà la pausa dell’amata soap, quando tornerà in tv con tutte le sue vicende e cosa va in onda al suo posto su Rai1.

Il paradiso delle signore si prende una lunga pausa: quanto durerà e quando tornerà in televisione

Il paradiso delle signore va finalmente in vacanza e si prende il meritato riposo dopo le lunghe fatiche di questo autunno. L’ammirata soap di Rai1 mette infatti in pausa la sua nota striscia quotidiana giornaliera a partire da lunedì 27 dicembre 2021 e non andrà in onda fino a venerdì 31 dicembre. Il classico appuntamento della fascia pomeridiana di Rai1 delle ore 15:55 verrà così assegnato ad un’altra programmazione che scandirà gli ultimi giorni dell’anno in atteso di un ricchissimo 2022.

La soap tornerà infatti dopo la pausa lunga una settimana, quando riprenderà regolarmente il suo posto a partire da lunedì 3 gennaio 2022 ed andrà in onda ogni giorno fino a venerdì 7 gennaio 2022.

Il paradiso delle signore: quali programmi prendono il suo posto

Con la pausa de Il paradiso delle signore il canale di Rai1 deve rivedere i suoi piani ed occupare il suo buco in programmazione con altri interessanti programmi, che di certo non faranno disperare i fan della soap.

Nella settimana che va da lunedì 27 fino a giovedì 30 dicembre prenderà il suo posto il prolungamento del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone che poi lascerà spazio alla striscia di Techetechetè e La vita in diretta.

Per l’ultimo giorno dell’anno invece, quello di venerdì 31 dicembre, la programmazione di Rai propone prima il film dal titolo di Un gioioso Natale che poi alle 15,30 lascerà la mano a Techetechetè che farà la staffetta con un altro film intitolato Natale tra le stelle.