Gossip

Natale triste per Eleonora Daniele, colpita da un grave lutto poche ore fa. Ad annunciarlo, con uno struggente post sui social, è stata la stessa conduttrice di Storie Italiane.

Lutto per Eleonora Daniele, colpita da una grave perdita poche ore fa. È un Natale triste per la conduttrice di Storie Italiane che annuncia il suo dolore attraverso un lungo post su Instagram, accompagnato da una dolcissima foto che commuove i fan e che ha scelto per dire addio alla persona cara venuta a mancare durante le festività.

Lutto per Eleonora Daniele, il saluto su Instagram: “Sono riuscita a dirti ciao per l’ultima volta“

Eleonora Daniele ha annunciato sui social la morte della sua amata zia Elisa e ha affidato il suo dolore a un dolcissimo e struggente post su Instagram. “Zietta mia. Stanotte te ne sei andata.

Ieri sera sono riuscita a dirti ciao, per l’ultima volta (…) ma non riuscivo a parlare perché avevo capito che ti avrei persa a breve e quel ti voglio bene che ho pronunciato spero tu lo abbia portato stanotte, nella tua eternità“.

Post Instagram di Eleonora Daniele

La conduttrice di Storie Italiane ha voluto ricordare il passato e una parte della sua infanzia ripercorrendo i momenti felici trascorsi insieme. La zia scomparsa aveva 97 anni ed era la sorella di sua nonna, Carlotta: “Mi mettevo per ore a giocare nel tuo giardino, perché tra l’orto e i fiori lasciavi girovagare una bellissima tartaruga.

(…) Sei arrivata fino a 97 anni superando tanti dolori, sempre con quel sorriso che ti contraddistingueva. I tuoi occhi mi ricordavano quelli di nonna, e per questo ci tenevo a farti conoscere la mia piccola Carlotta, sapevo che l’avresti amata“. A incorniciare l’addio di Eleonora Daniele, la foto che ritrae la zia insieme alla sua bimba.

Eleonora Daniele, l’affetto di amici e colleghi dopo il lutto

Poco dopo il triste annuncio della morte dell’amata zia, sui social di Eleonora Daniele sono arrivati i messaggi d’affetto e cordoglio di amici e colleghi, oltre a quelli di tantissimi fan della presentatrice Rai.

Monica Setta ha espresso la sua vicinanza con un pensiero rivolto alla conduttrice: “Cara Eleonora, ti abbraccio forte nel ricordo di questa donna meravigliosa. Che il viaggio le sia lieve“. Tra i commenti su Instagram anche quelli di Alberto Matano, Maria Grazia Cucinotta e Luca Abete: “Un grande abbraccio Eleonora… A te e alla tua famiglia“.