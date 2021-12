Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 27 dicembre a giovedì 30 dicembre: la trama

Serie TV - Fiction

L’ultima settimana del 2021 per i fan di Un posto al sole è da passare in compagnia della loro soap opera preferita, anche se in forma ridotta rispetto a come sono abituati a guardarla. Le nuove puntate arriveranno infatti fino a giovedì 30 dicembre 2021 con la soap di Napoli che si fermerà in occasione di venerdì 31 dicembre 2021 per lasciare spazio al messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le nuove puntate vanno quindi in onda su Rai3 a partire da lunedì 27 dicembre 2021 e fino a giovedì 30 dicembre 2021. Leggi la trama dei quattro nuovi episodi di Un posto al sole.

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 27 dicembre fino al 30 dicembre

Un posto al sole non ne vuole sapere di andare in vacanza e decide di fare compagnia ai suoi affezionati telespettatori di Rai3 anche a ridosso del nuovo anno. La sua consueta fascia settimanale va in onda nel preserale della rete pubblica a partire da lunedì 27 dicembre 2021. Leggi le anticipazioni delle nuove trame fino a giovedì 30 dicembre 2021.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 27 dicembre

Il pubblico scoprirà come sono andate le vicende di Rossella e Riccardo a Bolzano, tenute in bilico da una presenza facente parte del passato dell’uomo.

Intanto anche la serenità di Franco, Angela e Bianca verrà messa a dura prova. Mentre Raffaele e Niko sono tenero nei confronti di Jimmy che non vede l’ora di rivedere Cristina.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 28 dicembre

Patrizio e Rossella fanno i conti con le loro storie andate a monte e si ritrovano a vivere un momento molto intenso fatta dalla loro nuova ed inaspettata vicinanza. Malgrado le resistenze di Guido per il suo stato d’animo cupo, Mariella vuole organizzare un Capodanno indimenticabile per farlo sciogliere e fargli tornare il buonumore.

Franco e Angela sono sempre più distanti sulla questione del lavoro della donna.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 29 dicembre

La crisi di Rossella e quella di Patrizio sembra aver riavvicinato inaspettatamente i due ex fidanzati, pronti a lanciarsi nelle braccia della nostalgia.

Lara vorrebbe conquistare Roberto ma non sembra essere in grado di scalzare Marina. Franco pensa al da farsi con le necessità lavorative di Angela.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 30 dicembre

Marina e Fabrizio sembrano essersi messi alle spalle le loro ruggini ma una notizia che raggiunge l’uomo potrebbe far saltare nuovamente tutto, con il destino del Pastificio che sembra segnato.

Patrizio nonostante la vicinanza con l’ex sente la mancanza di Clara, mentre Alberto fa una richiesta a Niko che riguarda la sua ex e Federico. Irene vede di nuovo Camillo e Filippo la aiuta a vincere le sue paure e la sua timidezza.