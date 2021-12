Biagio D’Anelli eliminato al Grande Fratello Vip: l’ultimo bacio con Miriana Trevisan prima di uscire

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip le eliminazioni non risparmiano i concorrenti nemmeno durante il periodo delle feste. Al televoto sono finiti la scorsa settimana Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan e la coppia composta da Giacomo Urtis e Valeria Marini, che formano un singolo partecipante. Il verdetto comunicato vede l’eliminazione di Biagio D’Anelli, protagonista di un ultimo bacio con la sua Miriana prima di uscire.

Grande Fratello Vip: nuova eliminazione nel corso della puntata

Una nuova eliminazione è destinata a portare scompiglio nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso di questo periodo, segnato dalle festività natalizie e dalla gioia che si respira nell’aria, non manca il fatidico momento dell’eliminazione che non risparmia i concorrenti nemmeno sotto Natale.

Al televoto sono finiti Miriana Trevisan, Biagio D’Anelli e la coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis: per uno di loro l’esperienza a Cinecittà si conclude stasera stessa.

Quasi come fosse uno scherzo del destino, in nomination ci sono Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. La showgirl e l’opinionista tv sono stati protagonisti, nell’ultimo periodo, di un graduale avvicinamento che ha portato ad alcuni focosi baci in questi giorni di festa.

Per una coppia che si sta formando ce n’è un’altra, inossidabile, che stasera rischia di uscire dalla Casa. Stiamo parlando di Valeria Marini e Giacomo Urtis, già volti noti del reality ed entrati al Grande Fratello Vip quest’anno in veste di unico concorrente. Come spesso si dice, l’unione fa la forza: chissà se i loro fan hanno deciso di salvarli e di consentire loro di festeggiare l’arrivo del 2022 fra le mura di Cinecittà.

Biagio D’Anelli eliminato: l’ultimo bacio con Miriana Trevisan

Il primo verdetto sancisce la salvezza di uno dei concorrenti e vede Miriana Trevisan ancora in gioco: è lei la prima ‘Vippona’ salvata dal pubblico.

Il secondo verdetto è invece quello decisivo: si salva la coppia composta da Giacomo Urtis e Valeria Marini, esce invece Biagio D’Anelli in maniera definitiva.

L’opinionista tv deve abbandonare la Casa, non prima però di aver dato un ultimo bacio alla sua Miriana. La coppia è così costretta a dividersi, ma fuori dalle mura di Cinecittà potrebbe ritrovarsi per proseguire la conoscenza iniziata.