Caro bollette luce e gas, chi può avere il bonus e chi può richiedere la rateizzazione: tutti i dettagli

Contro i rincari delle bollette sono disponibili due strumenti: l'apposito bonus bollette e la rateizzazione dei pagamenti. Chi ne ha diritto e come fare per ottenerli.

Tra gli strumenti predisposti per affrontare i rincari delle bollette di luce e gas, le famiglie più in difficoltà potranno ottenere il bonus bollette e la possibilità di rateizzare i pagamenti. Ecco come funzionano e quali sono tutti gli interventi previsti dal Governo.

Bonus bollette luce e gas, chi può richiederlo e quanto vale

Il bonus bollette è un’agevolazione pensata per le famiglie che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

Presentano un Isee inferiore a 8.265€;

Sono nuclei famigliari numerosi con almeno 4 figli a carico e un Isee inferiore a 20.000€;

Sono beneficiari del Reddito o della pensione di Cittadinanza;

Presentano condizioni di salute precarie e necessitano di apparecchiature elettromedicali.

I nuclei famigliari che rientrano in una di queste categorie riceveranno in automatico l’agevolazione dal parte dell’Autorità Arera. Lo sconto in bolletta sarà pari alle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Tali aliquote saranno annullate per le utenze dell’elettricità fino a 16 kWh, non solo per le famiglie in difficoltà ma anche per le piccole imprese, come bar e artigiani.

Rateizzare le bollette di luce e gas: chi può richiedere questa soluzione

Oltre agli sconti applicati in bolletta sotto forma di bonus, i nuclei famigliari che non dovessero riuscire a pagare le bollette di luce e gas potranno richiedere una rateizzazione.

Questa soluzione si potrà applicare sulle bollette riferite al periodo compreso tra gennaio e aprile 2022 e consentirà di suddividere l’importo in 10 rate da saldare in 10 mesi. Non è previsto il versamento di interessi.

Sarà l’Autorità Arera ad anticipare i fondi agli esercenti, così da compensare il mancato introito.

I fondi e gli altri interventi per ammortizzare i rincari nelle bollette di luce e gas

Per affrontare il caro prezzi in bolletta, la Legge di Bilancio prevede uno stanziamento di 3.800.000.000€ che copre non solo il bonus bollette e la rateizzazione ma anche altri interventi.

Oltre all’azzeramento degli oneri di sistema sia per l’elettricità sia per il gas, nel primo trimestre del 2022 l’aliquota Iva del gas metano sarà abbassata al 5%. Questa riduzione interesserà l’uso del gas in combustione per scopi civili e industriali.