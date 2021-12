Chi è Riccardo Nicoletti, il fidanzato di Francesca Ferragni che ha da poco annunciato di essere incinta

Chi è

Chi segue attraverso i social i vari membri della famiglia “Ferragnez” conosce sicuramente anche Francesca Ferragni. La sorella minore di Chiara Ferragni ha un grande seguito su Instagram ed è proprio lì che ha deciso di condividere un’importante notizia che la riguarda. Pubblicando alcuni scatti che la ritraggono in compagnia del fidanzato, Francesca ha fatto sapere di essere incinta. Se in questi anni le notizie su di lei non sono certo mancate, forse non tutti conoscono Riccardo Nicoletti, con il quale convive ormai da tempo.

Chi è Riccardo Nicoletti, il fidanzato di Francesca Ferragni

Riccardo Nicoletti è noto su Instagram con il nickname riku_usm e proprio qui vanta un seguito di 134mila follower.

Stando a quanto riferisce Novella 2000, il fidanzato di Francesca Ferragni è nato il 17 settembre 1981 a Cremona e oggi ha quindi 40 anni. A quanto pare, è diplomato come tecnico dei sistemi energetici presso l’Istituto Ala Ponzone Cimino di Cremona. Fra le sue passioni ci sono i viaggi, i libri e il surf.

Sulla sua pagina Instagram non ha mai nascosto la passione per la musica e per la chitarra, che suona. Riccardo è membro di ben due band: gli Under Static Movement e i Rosco Dunn. Aldilà della passione per la musica, Riccardo lavorerebbe come responsabile organizzativo nella LPS Electomics, una società elettrica.

Riccardo Nicoletti e Francesca Ferragni: dal primo incontro all’annuncio della gravidanza

La storia fra Riccardo Nicoletti e Francesca Ferragni durerebbe ormai da tempo. Pare infatti che la loro relazione abbia avuto inizio nel 2009.

I due si sarebbero conosciuti a Cremona, città natale di entrambi e la loro storia sarebbe stata sin da subito molto importante. Proprio in questa città sarebbe avvenuta la loro prima convivenza. Oggi non sono note le storie passate di Riccardo.

Qualche tempo fa, lui e Francesca avevano annunciato di aver adottato una cucciola di segugio grigio, Gabri. La coppia posta spesso foto e video del cane e ha deciso di includerla anche nello scatto condiviso per annunciare la gravidanza della secondogenita di casa Ferragni. “Il mio futuro lo vedo con uno zainetto con dentro un bebé e Gabri al guinzaglio che mi tira e niente, sarò felice così” ha commentato.