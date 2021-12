Le Iene – Il giallo di Ponza: martedì 28 dicembre va in onda su Italia1 lo speciale condotto da Giulio Golia

Programmi TV

Lo speciale della trasmissione sul caso della morte di Gianmarco Pozzi va in onda martedì 28 dicembre 2021. Tutto quello che c'è da sapere sullo Speciale Le Iene: il giallo di Ponza, in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa.

Martedì 28 dicembre 2021 va in onda un nuovo appuntamento speciale de Le Iene che questa volta cercherà di fare luce sul caso di Gianmarco Pozzi. Il giovane fu trovato morto il 9 agosto 2020 a 28 anni nell’isola di Ponza. Un anno fa perdeva forza la tesi della caduta accidentale: le analisi sul corpo avrebbero evidenziato lesioni non compatibili con la caduta, e che il ragazzo avrebbe riportato prima di morire.

In studio a partire dalle ore 21:20 la conduzione spetta alla apprezzata iena Giulio Golia che con la partecipazione di Francesca Di Stefano ripercorrerò i lati oscuri di una vicenda che rimane per nulla chiara.

Le Iene – Il giallo di Ponza: cosa vedremo su Italia1 nello speciale di martedì 28 dicembre 2021

L’ultimo appuntamento dell’anno con la nota trasmissione de Le Iene propone un appuntamento su un controverso caso di cronaca. Questa volta martedì 28 dicembre 2021 su Italia1 a partire dalle ore 21:20 va in onda lo Speciale Le Iene – Il giallo di Ponza condotto da Giulio Golia e Francesca Di Stefano per cercare di fare luce sulla morte di Gianmarco “Gimmy” Pozzi.

L’inchiesta della trasmissione, che molto spesso nel corso di questo anno e mezzo ha cercato di indagare sulla vicenda, partirà proprio dalla convinzione della famiglia che non si sia trattato solo di una caduta accidentale nello spazio tra una intercapedine tra un muro e un’abitazione.

Le Iene ripercorrono dunque le piste alternative a quella per ora ufficiale, cercando di capire meglio quale sia stato il ruolo delle persone che hanno condiviso con Gianmarco gli ultimi periodi della sua vita.

L’annuncio di Giulio Golia

“Domani sera vi racconto una storia che mi sta particolarmente a cuore“, scrive Giulio Golia su Instagram.

“È la strana vicenda di Gianmarco Pozzi, il pugile trovato morto il 9 agosto del 2020 a Ponza in circostanze tutte da chiarire. Domani sera alle 21.15 su Italia 1 vi aspetto per una puntata speciale dedicata a lui. Non mancate“, conclude.