Rai1 cambia palinsesto mercoledì 29 dicembre: saltano Serena Bortone e Alberto Matano, tutte le modifiche

TV e Spettacolo

Lo sciopero indetto dall'Usigrai mercoledì 29 dicembre vede il palinsesto di Rai1 stravolto: non andranno in onda Serena Bortone e Alberto Matano, tutti i cambiamenti.

Cambia la programmazione su Rai1 nella giornata di mercoledì 29 dicembre 2021. In seguito allo sciopero indetto dall’Usigrai, numerosi contenitori d’informazione Rai non vanno in onda: da Unomattina a Oggi è un altro giorno, sino a La vita in diretta. Il daytime della prima rete della Televisione pubblica subisce così significativi cambiamenti: come si trasforma il palinsesto in seguito a tali modifiche.

Cambiano i piani su Rai1: le modifiche del palinsesto

Il 29 dicembre 2021 è stato indetto uno sciopero da parte dell’Usigrai, l’Unione Sindacale dei Giornalisti Rai, destinato a stravolgere il palinsesto.

A causa di tale mobilitazione, i programmi di Rai1 del daytime subiranno importanti modifiche, che coinvolgeranno principalmente i contenitori di informazione e di attualità. Stando a quanto riportato da TvBlog, tali cambiamenti cominciano già dalle prime ore del giorno, con il tradizionale appuntamento con Unomattina che viene invece sostituito da Il meglio di Unomattina. A partire dalle ore 9.00 circa prenderà invece il timone Eleonora Daniele con Storie Italiane, che anticipa così di 50 minuti la propria consueta messa in onda.

La programmazione si fa regolare nelle ore successive, quando torna sul piccolo schermo Antonella Clerici e il suo programma di cucina È sempre mezzogiorno.

Alle ore 13.3o il Tg1 andrà in onda in forma ridotta.

Rai1, saltano Oggi è un altro giorno e La Vita in Diretta

E così anche il pomeriggio di Rai1 subisce significativi cambiamenti. Dopo l’edizione ridotta del Tg1 delle 13.30, non ci sarà il consueto appuntamento con Serena Bortone e il suo programma di informazione e di intrattenimento Oggi è un altro giorno. Al suo posto verrà mandato in onda il film Aladdin.

Medesima sorte per La Vita in Diretta, che non verrà trasmesso per lasciare invece spazio alla replica di Tale e Quale Show – Il Torneo di Carlo Conti.

Il programma condotto da Alberto Matano tornerà regolarmente in onda a partire da lunedì 3 gennaio. Al termine di questo inedito pomeriggio di Rai1 andrà regolarmente in onda Flavio Insinna con una nuova puntata de L’Eredità.

Lo sciopero è stato indetto dall’Usigrai al fine di contestare i tagli all’informazione Rai voluti dai vertici dell’azienda. A farne le spese, in particolare, sono la terza edizione della TG Regionale e l’edizione del tg sportivo della notte, che sono state cancellate dal palinsesto.