Sissi: quando comincia la fiction, cast e trama dei primi due episodi in onda su Canale 5. Anticipazioni

Serie TV - Fiction

La serie televisiva sbarca finalmente su Canale 5 dopo mesi di attesa. La prima puntata composta dai primi due episodi va in onda martedì 28 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa e riporta sul piccolo schermo la vita iconica dell’amata duchessa Elisabetta di Baviera divenuta imperatrice e nota a tutto il mondo come Sissi. Canale5 riporta in Italia l’iconico personaggio per sei puntate che andranno in onda a cavallo tra il 2021 ed il 2022. Le anticipazioni della trama dei primi due episodi di Sissi, in onda sulla rete Mediaset in prima visione assoluta.

Sissi: il primo appuntamento va in onda martedì 28 dicembre 2021

La serie evento dell’anno è pronta a sbarcare per la prima volta a Canale5 con i suo primi due episodi.

Martedì 28 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa va in onda Sissi in prima visione assoluta sulle televisioni d’Italia dopo che il suo viaggio è iniziato in anteprima mondiale ad ottobre 2021 nella kermesse di Canneseries.

Il primo appuntamento darà il via alla serie composta da 6 episodi che verranno trasmessi tutti su Canale5 a stretto giro di posta tra il 2021 ed il 2022. Gli episodi tre e quattro andranno infatti in onda martedì 4 gennaio 2022 mentre l’ultimo ed il penultimo prenderanno posto nella prima serata del martedì successivo ovvero l’11 gennaio 2022.

Sissi: la trama dei primi due episodi e il cast

I primi due episodi della serie televisiva girata da Sven Bohse ed interpretata da Dominique Devenport e Jannik Schumann nei ruoli di Sissi e Franz mostreranno le prime fasi della vita della duchessa, giovane e vivace come non mai.

Amante delle poesie che scrive anche di suo pugno, parte per Ischl al seguito della sorella Elena, promessa sposa all’imperatore Francesco Giuseppe.

Proprio qui durante un inseguimento a cavallo, Franz e Sissi si incontrano per la prima volta e da quel momento in poi si innamorano.

Così inizieranno i preparativi per le nozze tra l’imperatore e la giovane duchessa che dovrà imparare velocemente cosa voglia dire abitare a corte e governare un Paese.