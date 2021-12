Sissi, la serie tv sull’imperatrice presto su Canale 5. Quando va in onda e tutto quello che c’è da sapere

Serie TV - Fiction

Arriva presto su Canale5 la serie tv che racconta la vita di Elisabetta di Baviera, nota a tutti come Sissi. Ecco tutto quello che devi sapere su quando va in onda e sul cast della nuova riproposizione.

La notizia che Mediaset si fosse accaparrata i diritti per la trasmissione della serie era già nota da tempo, ve ne avevamo parlato qui svariato tempo fa, ma tra poco tempo sarà finalmente il momento di godersi questo prodotto. La serie tv che riporterà in televisione l’amata duchessa Elisabetta di Baviera divenuta imperatrice si chiamerà proprio Sissi e presto farà il suo debutto su Canale5. I telespettatori della rete si godranno questo nuovo prodotto interamente dedicato alla sua vita in una serie televisiva nuova di zecca che arriverà in Italia a cavallo tra il 2021 ed il 2022. Ecco quando e come vedere Sissi e tutte le informazioni sul cast di attori che la interpretano.

Sissi: la serie evento arriva in esclusiva su Canale5

La serie evento del finale di questo anno è sicuramente quella incentrata sulla vita dell’imperatrice più famosa del cinema. Sissi sta per arrivare in televisione anche in Italia dopo che il suo viaggio è iniziato in anteprima mondiale ad ottobre 2021, quando durante la kermesse di Canneseries furono svelati dei primi assaggi delle sei puntate che la compongono.

Il prodotto troverà il suo spazio nella programmazione di Canale5 quando verrà trasmessa in tre serate esclusive dove il pubblico potrà godersi due episodi per volta. Il primo appuntamento si terrà infatti martedì 28 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa e gli altri due coinvolgeranno il pubblico durante il nuovo anno.

Gli episodi tre e quattro andranno infatti in onda martedì 4 gennaio 2022 mentre l’ultimo ed il penultimo prenderanno posto nella prima serata del martedì successivo ovvero l’11 gennaio 2022.

Sissi: il cast della serie tv sulla vita di Elisabetta di Baviera

L’iconico personaggio che nei film degli anni ’50 conquistò il grande pubblico con le storiche interpretazioni di Romy Schneider questa volta sarà affidata all’attrice Dominique Devenport, volto nuovo del cinema svizzero.

Al suo fianco troveremo l’attore tedesco Jannik Schümann nei panni del marito Franz mentre l’attrice Désirée Nosbusch prenderà i panni dell’arciduchessa Sofia.