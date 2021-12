SuperEnalotto: l’estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi martedì 28 dicembre 2021

Lotto

Il SuperEnalotto torna a stretto giro di posta dopo l’estrazione straordinaria tenutasi lunedì. Il gioco del SuperEnalotto torna a fare compagnia ai giocatori durante i periodo delle feste natalizie anche martedì 28 dicembre 2021, come al solito insieme al Jackpot più alto d’Italia arrivato a valere ben 130 milioni e 900mila euro. Segui l’estrazione di oggi che si tiene puntuale alle ore 20:00 e scopri i 6 numeri che compongono la combinazione vincente di giornata in grado di riempire di oro i fortunati giocatori.

Intanto oggi, martedì 28 dicembre 2021, avverranno anche le estrazioni del Million day, insieme ad un nuovo concorso del Superenalotto.

Estrazioni SuperEnalotto: come si compone la sestina vincente

La composizione della sestina vincente del gioco ha subito nel corso del tempo varie modifiche. Dapprima era legata alle estrazioni delle ruote del Lotto, quando la sestina vincente veniva determinata da questa formula: si acquisiva il primo numero estratto sulle ruote selezionate di Bari, Firenze, Milano, Roma, Napoli e Palermo che insieme fornivano quindi i 6 numeri necessari al concorso.

Componendo la combinazione vincente in questa maniera vi era una remota possibilità a non riuscire a comporre la sestina.

Questo sarebbe potuto accadere nel caso in cui alcuni dei primi numeri scelti sulle ruote corrispondenti fossero andassero a coincidere.

Per evitare questa remota possibilità si pensò di scegliere eventualmente non più i soli primi numeri estratti ma bensì il secondo, se questo fosse coinciso con altri della combinazioni si sarebbe andati avanti fino al quinto numero estratto della ruota selezionata, pur di estrarre i sei numeri necessari.

Alla fine per evitare qualsiasi tipo di problematica con le ruote del Lotto si decise di comporre la sestina vincente in maniera del tutto autonoma e slegata dalle ruote, estraendo i numeri del SuperEnalotto in una estrazione a parte.

Successivamente al fianco dei sei numeri che compongono la sestina vincente vennero introdotti anche il numero Jolly e quello SuperStar.

Questa introduzione diede ai giocatori una nuova interessante possibilità di giocata che insieme cambiò anche la metodologia di estrazione dei numeri del concorso, oltre che alla assegnazione dei premi che subiscono un supplemento a seconda della presenza o meno del numero Jolly o SuperStar.

Gioca al SuperEnalotto in maniera responsabile

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.