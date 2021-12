Forrest Gump: torna su Italia1 il film capolavoro con Tom Hanks. Curiosità e frase celebre

TV e Spettacolo

Italia1 nella prima serata di mercoledì 29 dicembre 2021 continua il ciclo dedicato ai grandi classici degli anni ’90 mandando in onda uno dei film capolavoro del decennio. A partire dalle ore 21:20 circa va in onda sul canale Mediaset la pellicola iconica dal titolo di Forrest Gump, interpretato magistralmetne da Tom Hanks e diretto da uno dei geni della cinematografia mondiale come Robert Zemeckis. Il racconto della storia di 30 anni degli Stati Uniti fornita dal personaggio seduto sulla storica panchina, dallo sport alla guerra in Vietnam fino agli incontri con personaggi come Elvis Presley, John F.

Kennedy, John Lennon, George Wallace e Richard Nixon. Scopri le curiosità, la trama ed il cast del film in onda su Italia1.

Forrest Gump: le curiosità ed il cast del film

Forrest Gump è un film del 1994 diretto da Robert Zemeckis, regista considerato uno dei geni della cinematografia grazie a lavori come Ritorno al Futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit e non ultimo l’intenso Cast Away. La pellicola è liberamente ispirata all’omonimo romanzo scritto da Winston Groom del 1986 e si impose sia presso il pubblico che presso la critica.

Trionfatore indiscusso dei premi Oscar del 1995, capace di vincere ben 6 statuette tra le quali Miglior film e Miglior attore protagonista per l’interpretazione sensazionale di Tom Hanks, si è imposto anche nella cultura popolare con il suo linguaggio e le sue storiche frasi come La vita è come una scatola di cioccolatini…non sai mai quello che ti capita!

.

Il cast del film oltre al premio Oscar vede anche la partecipazione di altri conosciuti interpreti come Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field, Haley Joel Osment, Michael Conner Humphreys, Bob Penny, John Randall, Hanna Hall, Harold G. Herthum, George Kelly, Sam Anderson, Rebecca Williams.

Forrest Gump: la trama della pellicola

Il film attraverso la figura singolare del suo protagonista racconta 30 anni di storia degli Stati Uniti d’America. Forrest è seduto su di una panchina ed inizia a raccontare la sua storia fatta di alti e bassi, momento iconici e cadute fragorose scandite dal suo sviluppo cognitivo sotto la media che non gli farà mai rendere conto a dovere di quanto la sua esperienza sia stata straordinaria.

Dai suoi traguardi sportivi ai grandi incontri con personalità importanti del XX secolo come Elvis Presley, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, John Lennon, George Wallace e Richard Nixon, fino alla guerra in Vietnam al singolare raduno hippy, la storia di un bambino divenuto un uomo strardinario.