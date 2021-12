Gli regalano un biglietto della lotteria mentre è in ospedale per un intervento: vince un milione di dollari

Good News

Alexander McLeish vive in Massachusetts. A novembre è stato sottoposto a un’importante operazione al cuore, un doppio bypass. Quando gli amici sono andati a trovarlo in ospedale gli hanno portato fiori e regali per augurargli una buona guarigione. Sicuramente non si sarebbe mai aspettato di trovare tra i biglietti 1 milione di dollari.

Vince alla lotteria dopo un’operazione al cuore

Come racconta il Boston Herald, Alexander McLeish ha subito un intervento di doppio bypass al cuore. Il suo amico d’infanzia Larry è andato a trovarlo in ospedale e gli ha portato un bigliettino di pronta guarigione, con all’interno tre biglietti della lotteria, del tipo gratta e vinci.

Solo uno, però, si è rivelato vincente: McLeish ha iniziato a grattare prima le lettere delle sue iniziali, poi mentre continuava con le altre ha trovato la parola “cuore”. Il gioco “$ 5.000.000 100X Cashword”, richiede ai giocatori di abbinare le loro lettere alle parole su una lavagna simile a un cruciverba. Più parole complete ha il giocatore, più vince. McLeish ne ha trovate 11, numero corrispondente alla vincita di 1 milione di dollari.

Vince un milione di dollari: la sua reazione

Dopo che lui e suo figlio hanno scoperto la vincita, McLeish ha chiamato sua moglie al piano di sotto.

“Lei mi dice ‘Hai vinto qualcosa?’ Io dico, ‘Sì, un milione di dollari.’ ‘No davvero, cosa vinci?’ ‘Un milione di dollari‘”, ha raccontato McLeish al Boston Herald con una risata. “L’abbiamo ricontrollato due volte, tre volte e quattro volte, perché vuoi assicurarti che sia reale prima di comunicarlo a qualcuno“, ha detto. “All’inizio c’era un po’ di incredulità, ma poi ci siamo resi conto che era vero ed è stato come wow, non ci posso credere che sia successo, sai?

“.

Vince alla lotteria dopo un’intervento al cuore: cosa farà dei soldi

Questa non è la prima volta che Larry compra a McLeish un biglietto vincente.

La prima volta che gli ha inviato i biglietti della lotteria, per il suo 60° compleanno, McLeish ha vinto mille dollari. Larry ha rivelato a McLeish di essere andato allo stesso fortunato negozio una seconda volta e il risultato è stato ancora più inaspettato. McLeish comunque non ha dichiarato cosa farà con i soldi, ha detto che ha intenzione di darne un po’ ai suoi figli e un po’ a Larry.