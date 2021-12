La Bella e la Bestia: il live action Disney arriva su Rai1 mercoledì 29 dicembre 2021

TV e Spettacolo

Il riadattamento in live action del grande classico Disney arriva in onda su Rai1. Il cast, la trama e le curiosità del film con Emma Watson nei panni di Belle.

La magia delle feste continua su Rai1 nella prima serata di mercoledì 29 dicembre 2021 grazie alla messa in onda del rifacimento in live action di uno dei film d’animazione Disney più amati di sempre. La pellicola del 2017 dal titolo La Bella e la Bestia arriva sulla rete ammiraglia della televisione pubblica a partire dalle ore 21:30 circa e mostra il viaggio di Belle che la porterà ad essere prigioniera della famosa Bestia che abita in solitaria in un castello magico. Alla giovane toccherà il compito di scalfire l’animo rude dell’inquilino del castello facendo leva sull’amicizia con la servitù incantata del posto e sui suoi modi gentili che vanno oltre l’apparenza.

Il cast, la trama e le curiosità del film.

La Bella e la Bestia: le curiosità ed il cast della pellicola

La bella e la bestia (in lingua originale dal titolo di Beauty and the Beast) è un film del 2017 diretto da Bill Condon, regista e sceneggiatore statunitense che aveva conquistato il grande pubblico con la direzione degli ultimi due capitoli cinematografici di The Twilight Saga.

Il film è il remake girato con la tecnica del live action dell’omonimo film d’animazione del 1991 sempre firmato dalla Disney e tratto dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.

La pellicola vanta un cast corale di primo ordine con l’amata Emma Watson ad interpretare Belle e Dan Stevens nei panni della Bestia; mentre nei ruoli secondari compaiono altri interpreti come Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen ed Emma Thompson.

La Bella e la Bestia: la trama del film

Belle è una giovane dai modi gentili che ama la vita e si prende cura di suo padre, l’artista Maurice, che spesso viaggia in giro per le fiere della zona. Proprio ne recarsi in una di queste finisce con l’imbattersi in un magico castello abitato da una Bestia che lo fa prigioniero poichè lo crede un ladro.

Belle preoccupatasi per il fatto di vedere di ritorno il solo cavallo del padre e non l’uomo, decide di addentrarsi verso nella foresta per capire dove sia finito.

La giovane finisce così per scoprire che Maurice è tenuto prigioniero e decide così di offrirsi al posto del padre, prendendo il posto come serva del castello. Qui conoscere tutti la servitù magica al servizio della Bestia che la informeranno dello strano sortilegio di cui sono tutti vittime e la convinceranno di spezzarlo con i suo modi gentili e premurosi che vanno sempre oltre l’apparenza, del quale il principe tramutatosi in belva è rimasto invece vittima.