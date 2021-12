Al Bano positivo al Covid-19, salta l’evento di Capodanno: lo sfogo del cantante che spiega come si è ammalato

TV e Spettacolo

Al Bano è risultato positivo al Covid e per questo motivo non potrà prendere parte all'evento di Capodanno di Canale 5. Il cantante si è sfogato con i suoi fan spiegando come sta.

I fan di Al Bano hanno da poco appreso una notizia spiacevole sul suo conto. Il cantante di Cellino San Marco ha contratto il Covid-19. A renderlo noto è stato lui stesso, con un video condiviso sui social. L’artista si è detto molto dispiaciuto anche perché a causa della sua positività dovrà rinunciare a una serie di impegni ed esibizioni.

Al Bano positivo al Covid-19: l’annuncio

“Ebbene sì, il virus, maledetto virus Covid mi ha colpito“ così Al Bano ha annunciato poche ore fa la sua positività al Coronavirus. “Mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c’era in programma di fare” ha aggiunto, ricordando poi le iniziative alle quali dovrà rinunciare.

“L’ultima notte dell’anno da Bari, con Panicucci e tanti miei amici, Riccardo Fogli, i Kolors, il grande Facchinetti” ha spiegato. “Devo combattere questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce e lo chiamo il nemico più importante, più squallido, che rappresenta un po’ il nemico della terza guerra mondiale“ ha osservato poi sfogandosi.

Al Bano e il “funerale del Covid”: lo sfogo del cantante positivo ai test

Cercando di mostrarsi ottimista, Al Bano ha affermato: “Finirà, perché tutto passa“. “Io ho già preparato il funerale, la bara l’ho comprata, si chiama ‘Coronavirus’, ho messo la data di nascita, aspetto solo la benedetta data di morte” ha quindi rivelato ai suoi fan.

“Intanto mettiamoci un po’ di ironia, mettiamoci un po’ di forza, non piangiamoci addosso-ha poi continuato- e ai signori no vax, state attenti, perché questo colpisce tutti, colpisce pure i no vax e questa è una grande e amara verità”.

“Intanto buon anno a tutti quanti, buon tutto sempre e alla fine vinceremo noi sicuramente“ ha poi concluso, mostrando il pollice alzato come gesto incoraggiante. Il suo post ha presto ricevuto commenti di incoraggiamento e auguri di pronta guarigione da parte di fan, colleghi e amici.

Al Bano positivo al Covid: come è avvenuto il contagio e come sta

Nel corso di un’intervista con il Corriere della Sera, Al Bano ha risposto a chi gli domandava come potesse aver contratto il virus. “Non riesco a spiegarmelo. Ho fatto tutte e tre le vaccinazioni, l’ultima il 6 dicembre, e anche quella anti-influenzale“ ha dichiarato incredulo. Il cantante ha spiegato di aver festeggiato il Natale con pochi intimi, a Zagabria. Con lui c’erano la figlia Cristèl con Davor e i loro figli Kay, Cassia e Ryo.

Oltre a loro c’era anche la figlia Romina e tutti, spiega lui, erano tamponati. Proprio per questo motivo, Al Bano non pensa di poter essere diventato positivo dopo i festeggiamenti natalizi.

“Sono stato parecchio in giro. In Croazia sono arrivato da Barcellona, dove mi ero esibito nella Basilica di Santa Maria del Mar per la Fondazione Montserrat Caballé: io e lei eravamo amici, avevamo fatto tanti concerti insieme” ha poi ammesso. “E prima ancora ero in Albania per una trasmissione televisiva andata in onda il 24 dicembre: ho anche incontrato il presidente Ilir Meta” ha aggiunto. “Ho fatto tanti scali…” ha quindi osservato.

Parlando infine delle sue condizioni di salute ha dichiarato: “Ma io mi sento benissimo, sto da Dio, non ho sintomi!”. “L’ho scoperto per caso, andando a Mesagne a fare il tampone per il Capodanno di Canale 5 al Petruzzelli di Bari.” ha spiegato. “Domattina (oggi, ndr) farò il molecolare: la speranza è l’ultima a morire. Intanto sono prigioniero di un maledetto invisibile virus” ha aggiunto. Il cantante ha spiegato che trascorrerà questo periodo di quarantena in casa con i figli Bido e Jasmine e con Loredana Lecciso, con la quale esclude un ritorno di fiamma.