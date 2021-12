Avanti un altro! di Paolo Bonolis torna in tv: quando comincia e il nuovo personaggio da Beautiful

Programmi TV

I bizzarri personaggi del quiz di Canale5 sono pronti ad entrare nelle case degli italiani per fare compagnia con la loro dose di pazzia e allegria. Ecco quando torna in televisione la trasmissione condotta da Paolo Bonolis e tutto quello che c'è da sapere sulle attese new entry del Minimondo.

Aventi un altro! è pronto a tornare in onda su Canale5 per fare compagnia al pubblico della rete nel lungo inverno che ci attende. Paolo Bonolis e tutto il Minimondo creato dal suo genio e da quello del suo braccio destro Stefano Santucci sono pronti ad inaugurare la nuova stagione del divertente e caotico quiz il prossimo 9 gennaio 2022. Al suo fianco per porre le domande ai concorrenti il conduttore avrà come al solito il fidato compagno di viaggio Luca Laurenti ed i giocatori saranno disturbati o aiutati anche dai personaggi del Minimondo che vanterà nella sua folta schiera anche due interessanti new entry.

Tutto quello che c’è da sapere sul ritorno in televisione di Avanti un Altro!.

Avanti un Altro!: il ritorno su Canale5 a partire dal 9 gennaio 2022

Il ritorno su Canale5 di Avanti un Altro! è ormai ufficiale, con il particolare quiz condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che ha svelato la data del suo nuovo debutto. La nuova stagione del programma prenderà il via nel preserale della rete ammiraglia di Mediaset a partire dalle ore 18:50 circa di domenica 9 gennaio 2021.

Sarà un ritorno in grande stile quello al quale assisteranno i divertiti spettatori collegati da casa, con il ritorno in pompa magna di tutto il cast di bizzarri personaggi che compongono il Minimondo.

Per la gioia degli affezionati fan torna il salottino presenziato da Miss Claudia cui faranno compagnia la bonas Sara Croce, lo iettatore spaventoso Franco Pistoni, la dottoressa Maria Mazza, il bonus surfista Daniel Nilson, la bona sorte Francesca Brambilla oltre alla regina del web Laura Cremaschi.

Avanti un Altro!: le new entry della nuova stagione

Al fianco dei volti storici della trasmissione, la nuova edizione del programma avrà anche l’opportunità di ampliare ulteriormente i personaggi che girano intorno a Paolo Bonolis ed ai concorrenti in gara.

Anticipato già tempo fa dell’arrivo inaspettato di Marco Giusti, noto critico cinematografico volto su Rai2 del programma Stracult, nelle ultime ore è rimbalzata anche la notizia dell’arrivo nel Minimondo del famoso attore Clayton Norcross, noto nelle vesti di Thorne a Beautiful, ha anticipato Davidemaggio.it.