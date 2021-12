Cristina D’Avena, il commento: “Un cesso”, e la cantante risponde per le rime meravigliando i fan

Gossip

La cantante ha ricevuto un commento decisamente tagliente sul suo aspetto fisico, ma ha saputo rispondere in maniera molto intelligente ed elegante, tra l'ammirazione dei fan.

Sono passati moltissimi anni da quando Cristina D’Avena ha inciso alcune delle sigle di cartoni animati più amate dai piccoli italiani, eppure quei successi le portano ancora grandi soddisfazioni.

A darle qualche soddisfazione in meno, qualche volta, sono invece gli hater che tendono a scatenarsi sui suoi profili social: di recente un’utente si è espressa in modo piuttosto aggressivo nei confronti della cantante, ma la cantante ha saputo rispondere in maniera molto intelligente, guadagnandosi anche questa volta l’ammirazione dei fan.

Cristina D’Avena, Occhi di Gatto ottiene la certificazione d’oro

Cristina D’Avena ha ottenuto la certificazione d’oro per uno dei suoi brani più famosi, ovvero la sigla Occhi di gatto dell’omonimo cartone animato.

La cantante ha voluto condividere la notizia con i fan sia su Twitter che su Instagram, dove ha scritto: “Ragazziiii! Mi hanno appena comunicato che il brano “Occhi di gatto” è stato certificato oro!📀 Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani! Grazie mille a tutti voi, al maestro Ninni Carucci e alla grande Alessandra Valeri Manera… Vi amoooo!”.

Su Twitter, tra centinaia di commenti positivi, una frase tagliente di un’utente ha invece “rovinato l’atmosfera di festa”: “Ma chi è che disse che Cristina D’Avena aveva subito una metamorfosi ed era diventata sexy?

Io ‘a vecchio sempre ‘o cessione!” (“Io la vedo sempre un cesso” in dialetto napoletano, ndr).

Il commento su Twitter

Si è trattato di una provocazione al vetriolo, ma la cantante se l’è cavata con eleganza estrema rispondendo: “De gustibus, io invece mi complimento per la tua classe ed eleganza”.

L’utente non ha comunque mollato la presa ed ha deciso di rincarare la dose: “Puoi anche fare a meno di complimentarti.

Mi dispiace, ma è quello che penso, se lo avessi scritto in italiano sarebbe cambiato poco”. A difendere la cantante sono arrivati a quel punto i suoi fan, che non hanno esitato a rispondere per le rime all’hater.