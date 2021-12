Jerry Calà su quando ha tradito Mara Venier: “Se ho fatto marachelle mi giustifico”, il racconto dell’attore

TV e Spettacolo

Jerry Calà, ex marito di Mara Venier, in un'intervista è tornato a parlare del tradimento nei confronti della conduttrice di Domenica In.

Jerry Calà, icona del cinema italiano degli anni ’80 e ’90, è tornato a parlare del suo rapporto con Mara Venier e del celebre tradimento della conduttrice. Una vicenda che ha voluto giustificare dando “la colpa” alla giovane età. Nonostante tutto, il rapporto tra i due ancora oggi è speciale, come hanno a più riprese dimostrato.

Jerry Calà torna a parlare del tradimento di Mara Venier

Il 2021 è stato speciale per Jerry Calà: l’attore e cabarettista, divenuto celebre grazie al gruppo I Gatti di Vicolo Miracoli e poi interprete di numerosi ruoli della commedia classica italiana, ha compiuto 70 anni di vita e 50 di carriera, celebrati con un evento all’Arena di Verona.

Presenti, tra i tanti ospiti, anche l’ex moglie Mara Venier: con la storica conduttrice di Domenica In è stato sposato 3 anni, dal 1984 all’87. In un’intervista al Corriere della Sera, la definisce “la mia più grande amica” e sottolinea di amarla per la sua schiettezza, “il suo essere sempre di pancia, empatica e pronta a commuoversi, ma anche a gioire spontaneamente“.

Nella stessa occasione, gli è stato chiesto di tornare sul tradimento che ha fatto molto discutere. Jerry Calà ha risposto così: “Ma basta con queste cose, ormai è diventata una leggenda!

“. E continua: “Ogni età ha i suoi problemi e a quei tempi non avevo neanche 30 anni, che per un uomo vuol dire essere un ragazzino. E poi ero in preda a un improvviso successo. Se ho fatto qualche marachella mi giustifico“.

Jerry Calà e gli schiaffi di Virna Lisi: “Non li sapeva dare finti”

Che il rapporto tra Calà e Mara Venier sia roseo, l’ha testimoniato anche l’ospitata a Domenica In in occasione del compleanno dell’attore. In quell’occasione lei lo aveva definito “mio fratello, e io la tua sorellona“, ma la conduttrice non è l’unica grande donna ad aver segnato la vita e la carriera di Jerry.

Nel corso dell’intervista, ha ricordato un aneddoto con protagonista un’altra grande del cinema italiano: “Ho preso gli schiaffi più belli della mia vita da una dea del cinema italiano che si chiama Virna Lisi” ha detto. E rivela: “Mi disse ‘non li so da’ finti, scusami’ e pam! Sono andato via con il faccione rosso“.

Il film era Sapore di Mare e ancora oggi il finale è una delle scene più cliccate: “Non voglio fare il presuntuoso – ha detto Calà – ma in quegli sguardi c’è qualcosa, un momento di quelli che lasciano il segno. Quando l’abbiamo girata il direttore della fotografia mi disse ‘hai fatto una cosa molto bella‘”