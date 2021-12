Pierpaolo Pretelli vuole sposare Giulia Salemi? Nuove indiscrezioni sulla coppia

Gossip

Grandi novità per la coppia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo Tv, l’ex velino avrebbe intenzione di chiedere la mano alla fidanzata, la modella Giulia Salemi. Per ora comunque, nessuna conferma dai due ex gieffini. I presupposti per saldare ulteriormente il loro legame ci sono tutti: oltre alle ipotetiche nozze infatti, nella scorsa puntata di Domenica In il modello ha svelato di voler vivere nuovamente l’emozione della paternità e dare, in futuro, un fratellino al piccolo Leonardo.

Pierpaolo Pretelli vuole chiedere la mano a Giulia Salemi?

Forse dopo Tale e Quale Show

Aria di matrimonio per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Dopo la fine di Tale e quale show, a cui sta attualmente partecipando l’ex velino di Striscia la notizia, il prossimo passo sembrerebbe proprio quello di chiedere la mano alla fidanzata, la modella italo-iraniana Giulia Salemi, conosciuta tra le mura del GF VIP. L’indiscrezioni è stata lanciata dal settimanale Nuovo tv, per ora dunque nessuna conferma ufficiale dalla coppia: “Appena avrà finito l’impegno di lavoro a Tale e Quale Show farà a Giulia la proposta di nozze” riporta la rivista di Riccardo Signoretti.

Poi specifica che potrebbe essere proprio il palco del programma di Rai1, il posto scelto dall’ex gieffino per dichiarare amore eterno alla modella: “Potrebbe accadere addirittura durante l’ultima puntata dello show. All’epoca del loro incontro in Tv pochi credevano che la loro relazione sarebbe durata. Ora anche i più scettici dovranno ricredersi”.

Pierpaolo Pretelli vuole essere di nuovo papà: “Vorrei rivivere quell’emozione”

La relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembra proseguire a gonfie vele. Sia tra le mura del GF VIP che una volta usciti insieme dalla casa, la loro storia d’amore era stata spesso oggetto di pettegolezzi e commenti negativi.

Tuttavia i due innamorati non si sono lasciati piegare dalle malelingue e hanno continuato a frequentarsi, condividendo ogni momento sui social. Oltre al matrimonio, sembra che Pretelli sia intenzionato a compiere un altro importante passo per saldare ulteriormente il loro legame. Infatti, il concorrente di Tale e quale ha rivelato a Domenica In il suo desiderio di rinnovata paternità. Dopo il primo figlio Leonardo, 4 anni, avuto con l’ex compagna Ariadna Romero, in futuro vorrebbe allargare la sua famiglia con Giulia.

“Vorrei rivivere quell’emozione” spiega il modello. Poi, alla domanda di Mara Venier “Ma Giulia è d’accordo?” l’ex gieffino guarda le telecamere e si rivolge direttamente alla fidanzata a casa: “Penso di sì. Amore, ci daremo da fare?” conclude ridendo.