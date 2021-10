Pierpaolo Pretelli si commuove in tv per Giulia Salemi e rivela il grande progetto per il loro futuro

Gossip

Pierpaolo Pretelli si commuove a Domenica In per un messaggio di Giulia Salemi. "La amo, sto vivendo un momento magico…Fra noi c’è un amore molto forte”.

Forti emozioni per Pierpaolo Pretelli, ospite nel salotto domenicale di Mara Venier che si è commosso fino alle lacrime per un videomessaggio di Giulia Salemi. L’influencer italo-persiana aveva fatto recapitare il messaggio a Domenica In per fare una sorpresa al suo amato e sarebbe quindi riuscito a colpirlo al cuore. I due si mostrano sempre insieme sui social, molto affiatati a dimostrazione che l’unione nata in tv si è rivelata forte anche fuori.

Pierpaolo Pretelli in lacrime per la sorpresa di Giulia

L’ex velino è stato ospite per la prima volta a Domenica In e l’incontro è finito tra la commozione e le forti emozioni.



Giulia Salemi ha fatto recapitare a Mara Venier un messaggio per Pretelli in cui veniva raccontata la loro storia d’amore e lui non è riuscito a trattenere l’emozione. “La amo, sto vivendo un momento magico e per questo devo tanto anche a lei. Giulia crede in me e mi dà quella benzina per realizzare i miei sogni. Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna e Giulia è la mia grande donna. Spero di essere all’altezza di lei.

Fra noi c’è un amore molto forte e non pensavo di scoprirlo in un contesto televisivo. Non lo avrei mai immaginato. Abbiamo iniziato piano piano, tutto è arrivato con calma”.

Ma non finisce qui, Pierpaolo ha anche parlato della volontà di avere un figlio, proprio insieme all’influencer, insieme a una vera e propria richiesta: “Un figlio? Magari! E’ un amore che non si può spiegare, ora mi piacerebbe averne un altro mi piacerebbe riprovare quell’emozione. Se Giulia è d’accordo? Penso di sì. Amore, ci daremo da fare?”, dice rivolgendosi direttamente a lei che lo guarda da casa.

Pierpaolo Pretelli e la storia d’amore con Giulia Salemi

La loro relazione era iniziata nella casa del Grande Fratello Vip nel 2020 e proprio per questo molti non credevano avrebbe che potesse continuare anche fuori dallo spazio protetto della Casa.

E invece si sono dovuti ricredere perché pare proprio che i due potrebbero convolare a nozze in breve tempo. Secondo alcune indiscrezioni, Pierpaolo Pretelli starebbe aspettando la fine del programma Tale e Quale Show (a cui sta partecipando) per fare la tanto attesa proposta. Di sicuro nel loro futuro ci sono tante belle novità.