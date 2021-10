Tale e quale Show e Carlo Conti: i Gemelli di Guidonia tornano alla vittoria, la classifica completa

TV e Spettacolo

Il bilancio della quinta serata in compagnia delle imitazioni di Tale e quale Show. La classifica completa della puntata andata in onda venerdì 15 ottobre 2021 con la vittoria dei Gemelli di Guidonia.

Tale e Quale Show ha portato trionfalmente a termine un’altra puntata dove Carlo Conti si è imposto nuovamente in vetta alla classifica degli ascolti di serata grazie ad un’altra divertente puntata. Il quinto appuntamento di stagione andato in onda venerdì 15 ottobre 2021 ha visto il ritorno al trionfo dei Gemelli di Guidonia nei panni del gruppo dei New Trolls, che hanno conquistato i giudici ed il pubblico con la sentita interpretazione di Quella carezza della sera. Emozione intensa per Deborah Johnson che ha duettato virtualmente con suo padre Wes e grande carica trasmessa dalle esibizione del secondo classificato Dennis Fantina.

Tutte le posizioni in classifica degli altri Vip che gareggiavano ieri sera.

Tale e quale Show: il bilancio della quinta puntata

Carlo Conti e la sua Tale e quale Show si sono confermati anche ieri sera come il programma più visto in televisione, superando gli ascolti delle puntata precedente e sforando il dato del 22 % di share. La puntata di venerdì 15 ottobre 2021 ha conquistato nuovamente il pubblico con la grande musica portata in scena nelle imitazione dei Vip ormai sempre più a loro agio con il palco della trasmissione.

Lo show ieri sera ha visto in giuria anche il gradito ritorno di un amico della trasmissione come Vincenzo Salemme, ieri nei panni del quarto giudice al fianco di Panariello, Loretta Goggi e del sempre più fischiato ma alquanto amato Malgioglio. Eroi della puntata i Gemelli di Guidonia, già alla terza vittoria stagionale, emozionante l’intenso duetto della Johnson al fianco di suo padre Wes e sempre simpatica la disfatta in classifica di Biagio Izzo.

“Non so più il sapore che ha, quella speranza che sentivo nascere in me…”

Canzone indimenticabile dei #NewTrolls. I @GemelliGuidonia sono stati bravi?#taleequaleshow pic.twitter.com/RpVnJENZTN — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 15, 2021

Tale e quale Show: la classifica della quinta puntata

Carlo Conti procede spedito nel condurre la gara che coronerà vincitore il Vip più bravo nelle imitazioni di questa stagione di Tale e quale Show.

Venerdì 15 ottobre è andato in scena un altro piccolo passo verso la fine del simpatico ed apprezzato talent che continua a macinare successi.

Ecco la classifica completa della quinta puntata stilata con i voti dei giudici, le preferenze social del pubblico da casa e le votazioni dei concorrenti in gara: