Clementino, chi è il rapper italiano con 25 anni di attività: carriera e fidanzata della Iena

Chi è

Clementino, nome d’arte di Clemente Maccaro è un rapper napoletano in attività dal 1996 e molto apprezzato nel panorama musicale italiano. Una carriera la sua iniziata all’età di 14 anni e che ora lo vede come uno dei massimi esponenti del rap italiano; giudice di talent, questa sarà tra gli artisti sul palco di Amadeus nel veglione di capodanno firmato Rai 1.

Clementino: i primi passi nell’hip hop e nel rap

Clementino muove i primi passi nell’hip hop a 14 anni a Napoli dove entra nella Trema Crew e successivamente nei TCK, un gruppo parteonopeo. Grazie a queste prime esperienze, il rapper cerca di affinare le tecniche del freestyle, diventando uno degli artisti più abili del panorama nazionale.

Nel 2004 vince la seconda edizione di Tecniche Perfette, sfidandosi con i più forti rapper e freestyler italiani e vincendo in finale con Rayden. Nell’ultima edizione di 2theBeat del 2006 ha trionfato contro il grande Ensi, considerato come il re dei freestyler. Nello stesso anno esce Napolicomio, il suo primo album, cantato sia in italiano che in napoletano, ottenendo anche un discreto successo a livello nazionale.

I grandi successi della Iena da O’Vient a Buongiorno con Gigi d’Alessio

Nel 2013 esce con il brano O’Vient, il brano tratto dal disco Mea Culpa, che ha raggiunto oltre i 20 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Nello stesso anno esce il brano Amsterdam, detto il brano delle polemiche, poichè il rapper aveva pronunciato una rima in cui dedicava il gioco di parole a un giornalista del giornale L’Espresso, scontro nato in seguito a una critica su un brano del rapper napoletano.

Un altro grande successo di Clementino è il brano Cos Cos Cos, certificato oro dalla Fimi con 27 milioni di visualizzazioni su Youtube e contenete frasi degli spettacoli di Alessandro Siani, attore che ha recitato nel film Benvenuti al Sud.

Nel 2017 esce un pezzo più romantico La cosa più bella che ho, brano tratto dal disco Vulcano, che si potrebbe descrivere come una serenata con sfumature di raggaeton. L’ultimo successo della Iena risale a quest’anno, il 2021 in collaborazione con Gigi d’Alessio, Geolier, Vale Lambo, Enzo D.o.n.g (Dove Ognuno Nasce Giudicato) di Scampia, Mv Killa, Franco Ricciardi e altri rapper emergenti.

Clementino e il cinema

Clementino amante del teatro, oltre che del rap, ha partecipato a qualche film come personaggio secondario.

Uno dei più famosi in cui interpreta sè stesso, è Zeta-Una Storia Hip Hop con la regia di Cosimo Alemà e affiancato nel film da Salvatore Esposito, non in panni di boss di Secondigliano come in Gomorra, ma nel ruolo di produttore discografico e da molti rapper famosi, il protagonista Izi, J-Ax, Fedez, Tedua, Shade, Ensi, Rancore, Salmo, Noyz Narcos, Rocco Hunt e molti altri.

Clementino come Sfera Ebbasta: giudice di un Talent Show

Mentre il ricco e famoso Sfera Ebbasta si è aggiudicato il posto come giudice di X-Factor due edizioni fa, la Iena dal 2020 ha il ruolo di coach nel talent The Voice Senior, insieme al cantante neomelodico Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

Clementino: chi è la fidanzata

Clementino è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e fino a poco tempo fa non sembrava essere legato a qualuno in particolare. Recentemente ha però postato sul suo profilo Instagram con una donna sorridente e bellissima, Martina Difonte attrice e cantante pugliese