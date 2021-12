Francesco Gabbani alla conduzione di uno show su Rai1: le indiscrezioni sul futuro del cantante

Programmi TV

Francesco Gabbani finisce nella lista dei nomi più chiacchierati per la conduzione di un programma da collocare in prima serata su Rai1. Stando alle indiscrezioni il cantante doppio vincitore del Festival di Sanremo, prima come Nuova Proposta e poi come Big con il tormentone dal titolo di Occidentali’s Karma, sarebbe finito sotto la lente d’ingrandimento della televisione pubblica che vorrebbe sfruttare il suo personaggio per affidargli uno show tutto suo. Ad oggi risulterebbero solo dei ragionamenti sull’eventuale progetto ma con il tempo sembra che l’ipotesi possa prendere corpo sempre di più, con il volto noto ed apprezzato di Francesco Gabbani che potrebbe tornare presto in televisione con una nuova avventura.

Francesco Gabbani al centro di un programma di Rai1: le voci

Francesco Gabbani negli ultimi tempi è finito al centro di svariate voci che lo vorrebbe come conduttore di un programma evento nella prossima primavera di Rai1. Stando alle indiscrezioni riportate da TvBlog.it, il cantante potrebbe seguire il percorso già fatto da tanto amati cantanti della nostra musica che nel corso del tempo sono passati alla conduzione di un programma tutto loro. Nemmeno a dirlo, a breve Massimo Ranieri e Clementino condurranno un programma tutto loro proprio in casa Rai.

L’idea della Rai

Nella fattispecie la Rai starebbe pensando al doppio vincitore del Festival di Sanremo, trionfatore prima come Nuova Proposta con il brano Amen e poi come Big con l’indimenticabile hit Occidentali’s Karma, per la conduzione di un programma dove al centro dell’attenzione ci sarebbe ovviamente la musica oltre che alla presenza di svariati ospiti italiani e non.

Ad oggi risulterebbero solo dei ragionamenti sul progetto che potrebbe arrivare nella primavera del 2022 e più precisamente nel mese di aprile e che lo vedrebbe affiancato, stando sempre alle voci riportate da TvBlog.it, da una non meglio precisata co-conduttrice che dovrebbe avere il volto di una affermata ed amata attrice italiana.

Staremo a vedere se si concretizzerà il progetto che dovrebbe far tornare alla conduzione il Gabbani dopo l’esperienza breve nel 2017 al timone degli MTV Music Awards.