Massimo Ranieri e Clementino si prendono la prima serata del sabato di Rai1: la strana coppia avrà uno show

Programmi TV

L’arrivo dei palinsesti di Rai1 ha confermato l’indiscrezione che voleva Massimo Ranieri come protagonista di uno show cucitogli su misura. L’ufficialità dei programmi della rete pubblica ammiraglia per il bimestre febbraio-marzo 2022 ha infatti confermato che il grande artista avrà un programma da condurre in coppia con il diversissimo Clementino, il rapper che ormai è divenuto presenza fissa del canale grazie alla partecipazione come coach a The Voice Senior. Cosa porteranno in scena i due artisti? Tutto quello che c’è da sapere sullo show di Massimo Ranieri e Clementino e quando andrà in onda.

Massimo Ranieri e Clementino, insieme alla conquista di Rai1

Una scelta davvero audace quella presa da Rai1 che vedrà la collaborazione di Massimo Ranieri e Clementino in uno show tutto loro. E i fan si chiederanno, come tanti hanno già fatto, cosa hanno in comune i due artisti. Di certo li lega la provenienza, figli entrambi della terra campana, e l’amore sconfinato per la musica che però ovviamente ha preso strade diverse nelle carriere dei due animali da palcoscenico.

Ranieri vanta una carriera ormai cinquantennale divisa egregiamente tra il canto, la conduzione e la recitazione mentre Clementino, rapper che ha calcato anche il palco del Festival di Sanremo, si è affacciato recentemente alla televisione come presenza fissa del programma The Voice Senior in onda propri su Rai1.

Magari proprio questa ultima esperienza sorprendente del rapper ha convinto i vertici Rai a far coincidere il suo primo show televisivo come protagonista con il ritorno in pianta stabile in televisione di Massimo Ranieri, di certo una garanzia per accaparrarsi gli ascolti di quel pubblico Senior che Clementino sta ammaliando al fianco di Antonella Clerici.

Massimo Ranieri e Clementino: quando andrà in onda il loro show

Alla strana coppia toccherà l’arduo e quasi impossibile compito di fronteggiare la regina del sabato sera Maria De Filippi.

I palinsesti di Rai1 hanno infatti collocato lo show di Massimo Ranieri e Clementino per i sabato di sera a cavallo tra marzo ed aprile 2022, con la prima delle 3 serate evento che si terrà il 19 marzo.

Vedremo se i due mattatori al centro dello studio riusciranno nel difficile compito assegnatogli ma con il giusto mix di grande musica, esibizioni mozzafiato e racconti di vita cercheranno di mettercela tutta per sorprendere il pubblico che dovrà scegliere cosa guardare nella prima serata dei sabato di marzo.