Chi è Clementino, tra i giudici di The Voice Senior: tutte le curiosità e i dettagli sul rapper

Chi è

Lo vedremo nuovamente a The Voice Senior in onda con la prima puntata venerdì 26 novembre su Rai 1. Clementino, celebre rapper di origini napoletane, come nella scorsa edizione del programma, vestirà ancora una volta i panni del giudice. Scopriamo di più sulla sua vita, le sue origini e la carriera che l’ha portato sulla poltrona di The Voice Senior per la seconda volta.

Clementino, famiglia e origini

Clemente Maccaro, in arte Clementino, nasce il 21 dicembre 1982 (oggi ha 39 anni ed è alto 1.79) ad Avellino e cresce nella provincia di Napoli.

La passione per la musica è una costante nella sua famiglia: sua sorella è una cantante lirica e suo fratello suona blues. Clementino, dall’età di 14 anni, inizia a farsi conoscere nella scena hip hop napoletana, dove mette a punto la sua tecnica di free style che lo porta, nel 2004, a vincere il premio di Tecniche Perfette.

La carriera di Clementino tra Sanremo e la scena rap

Nel 2006 Clementino lancia il suo primo album intitolato Napolimanicomio, contenente canzoni in italiano e in napoletano.

Qualche anno dopo, nel 2011, esce il suo secondo album I.EN.A (Io e nessun altro), dal nome del suo alter ego Iena White.

Clementino, però, sfonda solo l’anno successivo grazie alla collaborazione con Fabri Fibra nel progetto Rapstar.

Nel 2013 calca per la prima volta il palco di Sanremo come accompagnatore degli Almanegretta. Lo stesso anno esce Mea Culpa; il suo terzo album, ma il primo di grande successo nazionale. Dove vanta collaborazioni con nomi di successo come Fibra, Marracash, Gigi D’Alessio e Jovanotti (di cui apre il tour negli stadi quell’anno).

Nel 2015 prova nuovamente l’esperienza di Sanremo, questa volta come concorrente, classificandosi al settimo posto con il brano Quando sono lontano.

Nel 2017 torna per la terza volta sul palco dell’Ariston con la canzone Ragazzi fuori. Questa volta non ottiene il successo sperato e si posiziona solo al sedicesimo posto nella classifica finale.

Nel 2020 è stato uno dei giudici a The Voice Senior, talent per gli over 60 condotto da Antonella Clerici in onda su Rai 1. Nel 2021 ricoprirà lo stesso ruolo.

Oltre a quelli già citati, tra brani di successo di Clementino ricordiamo anche Cos Cos Cos, ‘O vient, Giungla (con Rocco Hunt) e Señorita con cui insieme a Nina Zilla ha fatto ballare e cantare tutti nell’estate 2021.

Clementino, la vita privata

Sulla vita privata di Clementino non si conoscono molti dettagli. Nel 2016 è stato visto varie volte in compagnia della conduttrice televisiva e modella, Marianna Vertola.

In seguito, sembrerebbe che l’avvocatessa Valeria Sammarco sia stata la sua fidanzata per lungo tempo, ma poi la storia d’amore tra i due si sarebbe conclusa.

Ad oggi non si hanno notizie sulla situazione sentimentale di Clementino. Attualmente il rapper si dichiara impegnato solo con la musica. Clementino possiede un account Instagram ufficiale, dove vanta più di 1 milione di follower, che usa per mantenersi in contatto con i suoi fan e promuovere i lanci di album e singoli oltre ai vari suoi tour.

Alcune curiosità su Clementino

Clementino in passato ha avuto problemi di droga che lo hanno portato ad un percorso in comunità per la disintossicazione dalla dipendenza di cocaina. Come riporta Notiziemusica, a Storie Digitali il rapper ha dichiarato “Quando hai un genitore che ti piange in faccia, capisci che devi smettere”.

Oltre che per la musica, Clementino ha anche una grande passione per il teatro. Nel 2012 ha recitato nell’opera teatrale Che ora è?

di Pino Quantullo; pièce tratta dall’omonimo film di Ettore Scola.

Altra su grande passione è quella per la squadra calcistica della sua città, il Napoli. Più volte ha dichiarato che al termine della sua carriera da rapper vorrebbe diventare un telecronista sportivo.

Inoltre, dal sito Chiecosa si apprende che Clementino nella sua giovinezza per 13 anni ha lavorato come animatore in villaggi turistici e che una volta all’anno organizza una serata per mangiare la pizza insieme ai membri del suo fanclub.