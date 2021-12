Francesco Vecchi: carriera, libri, vita privata, moglie e figlio del conduttore di Mattino Cinque

Chi è

Chi è Francesco Vecchi dagli studi al lavoro a Mattino Cinque, passando per le molteplici esperienze in Mediaset. Nella sua vita privata ci sono la moglie Tina e il figlio Enrico.

Francesco Vecchi è nato a Milano il 7 luglio 1982 ed è il volto, insieme a Federica Panicucci, di Mattino Cinque. Francesco è dunque un conduttore televisivo ma anche un giornalista e uno scrittore molto apprezzato in Italia. Prima di approdare nella trasmissione mattutina di Canale 5, ha avuto altre esperienze televisive, sempre in Mediaset.

Francesco Vecchi: l’infanzia, gli studi e l’esperienza come ricercatore presso l’Università Bocconi

Francesco Vecchi ha vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza a Milano dove ha frequentato il Liceo Classico Giuseppe Parini. Successivamente si è laureato presso l’Università Luigi Bocconi in Discipline Economiche e Sociali.

Durante la sua carriera universitaria, Francesco, ha trascorso alcuni periodi a Kiel, in Germania e negli Stati Uniti d’America, più precisamente a Filadelfia dove ha studiato presso la Wharton School of the University of Pennsylvania. Dopo essersi laureato è stato assunto dall’Università Bocconi, dove ha lavorato nel 2006 come ricercatore ed assistente di Guido Tabellini, economista e professore.

Francesco Vecchi nella grande famiglia Mediaset: da Controcampo a Mattino Cinque

Negli anni, Francesco, ha avuto esperienze lavorative differenti passando dall’università alla radio e poi alla televisione.

Ha lavorato come giornalista sportivo sia per il giornale Controcampo che per la redazione di Mediaset. Per quest’ultima ha seguito eventi importanti tra cui i Mondiali del 2010 in Sud Africa e gli Europei del 2012 e ha curato rubriche come “Le Pagelle”. Tra economia, sport ed informazione, Francesco Vecchi ha trovato il suo posto in televisione e nella famiglia di Mediaset. Non possiamo non menzionare le trasmissioni che ha condotto sulla rete TGcom24 e a la sua presenza costante, dal 2016, a Mattino Cinque, al fianco di Federica Panicucci.

Inoltre dal 2020 il giornalista conduce anche Mattino Cinque News, spin-off di Mattino Cinque.

Francesco Vecchi: giornalista e scrittore di successo

Vecchi è giornalista ma anche autore di romanzi, libri per bambini e saggi. A soli 16 anni gli viene consegnato il Premio Letterario Sofia per il suo primo racconto: “Matrioska”. Seguiranno degli anni altri titoli come “Avrà l’odore delle cose nuove”, “Il grande Rudi” e “La vera storia del lupo cattivo” anch’essi meritevoli di importanti premi. In qualità di giornalista ha collaborato anche con il quotidiano Libero e con il Corriere della Sera, firmando i suoi articoli per l’inserto L’Economia.

Francesco Vecchi, la moglie Tina La Loggia e il figlio Enrico

Sebbene Francesco sia un uomo molto riservato, il lavoro non è l’unico a riempire le sue giornate. Proprio sul lavoro ha conosciuto la donna della sua vita: Tina La Loggia, anche lei giornalista e caporedattrice di Mattino Cinque. I due sono convolati a nozze nell’Estate del 2020, mantenendo grande riservatezza. Sappiamo solo che la celebrazione come i festeggiamenti si sono tenuti a Palermo, città natale di Tina. Al rientro dalle vacanze estive è stata Federica Panicucci, conduttrice insieme a Francesco di Mattino Cinque, a rinnovare pubblicamente i suoi auguri al collega, che ringraziando ha mostrato commosso la fede al dito.

Ad Aprile 2021 è nato Enrico, il primo figlio della coppia. Durante la trasmissione, il giornalista, ha affermato di essersi molto commosso nel sentire finalmente il pianto del suo bambino ed ha ringraziato la moglie per questo dono condiviso.