Federica Panicucci non abbandona Mattino5: la conduttrice svela il suo futuro nella trasmissione

La pausa natalizia terrà lontata da Canale5 Federica Panicucci ma non per molto. La stessa conduttrice ha dichiarato la data del suo rientro a Mattino5.

Nelle ultime ore ci ha pensato proprio Federica Panicucci ha fare chiarezza sul suo futuro su Canale 5. La conduttrice negli ultimi tempi era finita al centro di numerose voci che riguardano il suo futuro sulla rete del gruppo Mediaset, con gli stessi vertici della televisione che avevano dovuto chiarire i loro piani per la showgirl. Sembrava infatti che la sua pausa natalizia potesse durare addirittura fino a febbraio 2022, tempo utile per la rete di riassestare la programmazione e ripartire verso una primavera fatta di importanti novità dopo il taglio ai costi alle redazioni giornalistiche imposte dal gruppo.

Ad oggi però sembra sia tornato il sereno sul ruolo della Panicucci a Mattino 5, tanto che per la gioia degli affezionati spettatori la stessa conduttrice ha rivelato quando avverrà il ritorno in trasmissione.

Federica Panicucci rivela quando tornerà a Mattino5

Il taglio dei costi in casa Mediaset ha portato un clima di incertezza intorno ad alcune amate figure del gruppo, trovatesi a dover ridimensionare il loro ruolo e la loro presenza in tv.

Il caso più emblematico al pari di quello di Barbara d’Urso è di certo quello di Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino5 per la quale era già stata annunciata una corposa pausa per il periodo natalizio e fino a data da destinarsi.

In un primo momento pareva proprio che la showgirl sarebbe dovuta mancare dagli schermi di Canale5 per un periodo lungo fino a febbraio 2022, con il suo buco nella trasmissione della rete ammiraglia di Mediaset che sarà coperto interamente da Federico Vecchi. Il conduttore sarà infatti al centro dell’attenzione di Mattino Cinque News, il nuovo taglio più giornalistico ed improntato sul commento di attualità che prenderà il via il 13 dicembre 2021.

CI ha pensato la stessa Federica Panicucci a fare chiarezza sulla durata della sua pausa, dichiarando quando tornerà alla conduzione di Mattino5. Durante la puntata di venerdì 10 dicembre 2021 la conduttrice ha salutato il pubblico svelando che tornerà nel programma lunedì 10 gennaio 2022.

Da lunedì l'informazione continua con #Mattino5 News con @CescoV! Ma la nostra @fede_panicucci torna il 10 gennaio dopo due grandi appuntamenti: il concerto di #Natale in Vaticano e Capodanno in Musica sempre su #Canale5! Buon weekend!#Mattino5 pic.twitter.com/UAK7dM4qYh — Mattino5 (@mattino5) December 10, 2021

Cosa farà Federica Panicucci durante la pausa natalizia

Nonostante la pausa per le festività natalizie la showgirl non rimarrà certo con le mani in mano. Toccherà infatti a Federica Panicucci l’atteso ritorno in piazza di Canale5 per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Come svelatovi ormai tempo addietro, sarà proprio lei a condurre l’evento speciale della rete per la gioia dei suoi fan che quindi non dovranno rinunciare tanto alla loro beniamina.