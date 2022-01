Chiara Ferragni negativa al Covid, Fedez ancora positivo: l’annuncio del rapper in collegamento a Domenica In

Programmi TV

A Domenica In Fedez, intervenuto in collegamento telefonico, ha confessato di essere ancora positivo al Covid-19. La moglie Chiara Ferragni, invece, è ufficialmente guarita.

A Domenica In si celebra l’anno ricco di soddisfazioni che Orietta Berti si è appena messa alle spalle. In collegamento con Mara Venier interviene anche Fedez, con cui la cantante ha collaborato questa estate per il singolo Mille. L’occasione per la conduttrice è quella di chiedere al rapper informazioni circa le sue condizioni di salute, dopo essere risultato positivo al Covid assieme alla moglie Chiara Ferragni.

Fedez ancora positivo al Covid, Chiara Ferragni negativa: l’annuncio

Collegamento speciale a Domenica In nel corso di un’intervista a Orietta Berti. Mara Venier, nel corso di una chiacchierata con la cantante, ha elogiato il successo del singolo Mille in collaborazione con Achille Lauro e Fedez.

Certificato sesto disco di platino, del tormentone dell’estate 2021 ne ha voluto parlare anche lo stesso rapper, intervenuto in diretta in collegamento telefonico. Mara Venier accoglie Fedez e gli chiede subito delle sue condizioni di salute, dopo la sua positività al Covid-19 assieme alla moglie Chiara Ferragni.

“Sto bene, grazie. Chiara è qua che vi saluta, sta bene“: così Fedez rassicura tutti sul loro stato di salute. E aggiunge un importante aggiornamento in seguito all’ultimo tampone da entrambi effettuato: “Chiara oggi è negativa, io no”.

Fedez e il successo di Mille: com’è nata la scelta di Orietta Berti

Fedez a seguire ripercorre lo straordinario successo di Mille, una delle canzoni simbolo del 2021 e canticchiata da tutti. Il rapper spiega come sia nata l’idea di rendere la voce di Orietta Berti il vero e proprio fulcro del ritornello: “Eravamo a Sanremo ed avevamo già il ritornello della canzone. Stavamo pensando a una figura femminile a cui farlo cantare e inizialmente avevamo altre idee. Poi quando abbiamo visto Orietta a Sanremo in diretta salire sul palco dell’Ariston e cantare, abbiamo avuto una folgorazione io e i miei amici e abbiamo detto: ‘Orietta è perfetta’“.

La magia di Mille, secondo Fedez, risiede nell’incontro tra generazioni differenti e nella sperimentazione musicale: un connubio che l’ha resa una delle canzoni più ascoltate e cantate lo scorso anno. Le parole del rapper: “Il bello della musica è che nulla è prevedibile. È stato un bel segnale di sperimentazione musicale. Solitamente d’estate eravamo ancorati al mondo del reggaeton, invece per un’estate abbiamo portato un revival anni ‘6o con più generazioni che si abbracciano.

È poi il bello della musica: la magia non finisce mai, mondi diversi possono avvicinarsi, unirsi e dar vita a cose diverse e nuove“.