"Dalle corna..." Belén fa una confessione sul tradimento. Le parole della showgirl su Instagram

Gossip

Belén Rodriguez torna a far parlare di sé, questa volta non si tratta del gossip su di lei e Antonino Spinalbese, ma di una serie di risposte che ha dato ad una sua amica in aeroporto in merito al tema tradimenti. La showgirl infatti ha per la prima volta parlato di corna che pare aver subito anche lei.

Belén si trova ora in vacanza in Uruguay dopo aver passato le feste sulla neve insieme alla famiglia, alla figlia Luna Marì e agli amici; niente Antonino con il quale ormai si vede solo per la figlia.

Belén Rodriguez parla di corna su Instagram

Mentre si trovava in aeroporto con l’amica Patrizia Griffini, Belén Rodriguez ha risposto ad alcune domande in un video postato dall’amica nelle Instagram stories.

Le due stavano parlando di tradimenti, partendo da un filtro a forma di corna, l’amica della showgirl ha detto: “Anche Belén ha scelto le mie corna, non ma sei pazzesca”. Lei risponde: “Dalle corna non si salva nessuno”, affermando di sentirsele, e ancora: “Le corna sono solo due”.

A quel punto l’amica le chiede: “Certo, perché le vuoi anche tu?” e la showgirl schietta ha risposto: “Io penso di averle“, “Le hai avute” aggiunge ancora l’amica e Belén “Le avrò sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno”.

A quel punto Patrizia Griffini decide di buttarla sul ridere concludendo: “Siamo come cestini di lumache, pieni di corna”.

Il rapporto tra Belén e Antonino Spinalbese

Intanto tra Belén e Antonino i rapporti sarebbero ormai limitati alle sole questioni genitoriali. I due si vedrebbero solo ed esclusivamente per la piccola Luna Marì, che in questi giorni è col papà, ma nelle foto rubate dai paparazzi i due sembrano molto distanti emotivamente. Negli ultimi giorni dell’anno la rivista Oggi ha pubblicato alcuni scatti dell’ormai ex coppia, ma è un post pubblicato da Spinalbese su Instagram a far pensare che la crisi sia ormai davvero irreversibile, anche se ufficialmente da entrambe le parti non sono arrivate conferme o smentite su crisi e rotture.

Il post di Antonino Spinalbese è una foto del mare invernale, scuro e in movimento, accompagnato da una didascalia: “Non c’è presa di coscienza senza sofferenza. In tutto il mondo la gente arriva ai limiti dell’assurdo per evitare di confrontarsi con la propria Anima. Non si raggiunge l’illuminazione immaginando figure di luce, ma portando alla coscienza l’oscurità interiore. Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia.

2022”.