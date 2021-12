Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese non starebbero più insieme: le immagini che mostrano la verità

Gossip

Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese non sarebbero più una coppia. Oltre agli innumerevoli indizi che i due avevano dato via social da settimane, alcuni episodi catturati dai fotografi mostrerebbero che la coppia avrebbero una routine da coppia separata, con tanto di passaggio della figlia da una all’altro.

L’ultimo incontro immortalato dalla coppia mostrerebbe inequivocabilmente che il grande amore che avrebbe dovuto risollevare sentimentalmente Belén, in realtà, non è decollato come la coppia sperava.

Belèn Rodriguez e Antonino Spinalbese: niente più foto sui social

A raccontare i dettagli della separazione è stato Alberto Dandolo su Oggi, parlando di come la coppia, per motivi ancora sconosciuti, non vivrebbe più insieme, mostrando anche immagini in cui lei lascia la bambina a lui e se ne va da sola.

Le immagini pubblicate su Oggi

Antonino Spinalbese pare infatti sia tornato ad abitare nell’appartamento in cui viveva prima di stare con Belén, mentre lei si occuperebbe da sola di questioni pratiche legate alla piccola Luna Marì, la bimba nata a luglio e figlia della coppia.

Proprio qualche giorno a la conduttrice aveva pubblicato un video su Instagram che la mostrava intenta a montare da sola la culla di Luna Marì, senza che ci fosse traccia di Antonino in un momento che di solito i neo genitori amano condividere.

Antonino da solo in ospedale: Belèn non va a trovarlo

Al contempo aveva fatto discutere che dopo l’incidente che aveva coinvolto Spinalbese poco tempo fa, Belen non si fosse mostrata particolarmente vicina al compagno (o già ex compagno?) né lui era mai più apparso insieme alla famiglia di lei.

Le foto di Oggi parrebbero confermare i peggiori timori dei fan della coppia: Spinalbese e Belen si sono infatti incontrati in un bar, dove sono stati mostrati in serenità ma molto distaccati.

Il particolare fondamentale sarebbe però un altro: al momento di uscire dal locale, Antonino avrebbe preso la piccola Luna e se ne sarebbe andato da solo. Un classico “passaggio di testimone” che spesso accade ai figli di coppie separate. Nessuno dei due avrebbe però, per ora, fatto dichiarazioni ufficiali: Oggi parlerebbe però di continue fughe di Antonino a La Spezia, dove vive la famiglia di lui.